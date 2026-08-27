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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23457149 www.24chasa.bg

Тръмп обяви извънредно положение заради заплаха от китайско електрооборудване

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Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

С подписан днес указ американският президент Доналд Тръмп забрани включването на определен вид внесено от чужбина оборудване в електроенергийната мрежа на САЩ, предаде Ройтерс.

Също така Тръмп обявява извънредно положение на национално равнище във връзка с „необичайна и извънредна заплаха от чужбина“, свързана с произведено в чужбина оборудване за електропреносни системи с голям капацитет.

Указът забранява вноса и инсталирането на определено оборудване, както и на  свързан с него критичен софтуер и цифрови технологии, създаващи рискове за киберсигурността или за функционирането на електроенергийната система, уточнява БТА.

Указът на Тръмп е поредният пример за подхода на Вашингтон към противодействието на технологичните заплахи, произтичащи от Китай, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година Европейската комисия  забрани използването на произведени в Китай инвертори в енергийни проекти, които са финансирани с публични средства.

Миналата година Ройтерс съобщи, че американски експерти са открили в произведени в Китай инвертори за соларни системи комуникационни устройства, които не са били отбелязани в документацията за внос.

Американският президент Доналд Тръмп

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