Бразилия съди фирма за нарушаване на законите за защита на децата

Бразилското правителство заяви, че е завело дело срещу платформата Дискорд (Discord) по обвинение в нарушаване на законите за защита на децата и че претендира за обезщетение в размер на 500 милиона реала (97 милиона долара) по колективен граждански иск за морални вреди, предаде Ройтерс.

В съдебния иск се настоява Дискорд да „приведе в съответствие със закона своите механизми за безопасност, системи за проверка на възрастта, инструменти за родителски контрол, практики за модериране на съдържанието и функциите за комуникация, като при неизпълнение е предвидена глоба в размер на 500 000 реала (97 000 долара) на ден“.

Делото бе заведено във федерален съд, след като по-рано този месец бразилският Национален орган за защита на личните данни спря функциите за излъчване на живо в платформата заради опасения, свързани с безопасността на децата и младежите.

В изявление на Дискорд се посочва, че съдебният иск не отразява точно позицията на компанията относно безопасността и спазването на бразилското законодателство. В изявлението се добавя, че исканото от държавата обезщетение е прекомерно и че компанията е изпратила до офиса на главния прокурор предложение за подобряване на мерките за сигурност за потребителите в Бразилия чрез „технически промени и финансова инвестиция“.

Жоржи Месиас, главен юридически представител на бразилското правителство, каза пред журналисти, че между Дискорд и властите не е било постигнато споразумение, което официално би задължило платформата да приведе дейността си в съответствие със законите на страната.