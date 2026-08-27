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Колумбия изолира най-опасните си затворници в открито море

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Президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

Колумбия планира да изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море, съобщи за Франс прес представител на министерството на отбраната.

Лидерът на крайната десница Абелардо де ла Есприеля, който на 7 август положи клетва като президент на латиноамериканската страна, се обяви за безкомпромисна борба срещу въоръжените групировки, занимаващи се с наркотрафик.

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи Де ла Есприеля по време на предизборната кампания.

Де ла Есприеля заяви на заседание на Съвета за сигурност на Колумбия, че иска да се пристъпи към реализацията на проект за кораби затвори, каза за АФП представителят на отбранителното ведомство, без да оповестява повече подробности.

Използването на плавателни съдове като центрове за задържане има за цел да предотвратяване на бягствата на затворници и ограничаване връзката на лишените от свобода с външния свят. Неправителствени организации предупреждават, че тази форма на лишаване от свобода е в нарушение на човешките права.

През 2007 г. тогавашният колумбийски президент Алваро Урибе разпореди очакващи екстрадиция в САЩ наркобарони да бъдат качени на борда на затворнически кораби, плаващи в Тихия и Атлантическия океан.

Де ла Есприела иска да установи все по-тесни връзки със САЩ и Израел, за да постигне целите си в областта на сигурността. На 12 август американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Колумбия е дала съгласието си за бъдещи съвместни операции със САЩ срещу трафика на наркотици на нейна територия.

Президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприеля

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