Над 160 загинали след опустошителното наводнение в Непал, 300 чужденци се издирват (Видео, снимки)

Над 160 са вече загиналите след опустошителното наводнение на границата на Непал с Китай. Очаква се бройката да расте през следващите дни, съобщи Си Ен Ен.

По последни данни 826 души са още в неизвестност след природната стихия, сред тях са над 300 чужденци се издирват. От външното ни министерство потвърдиха в сряда, че няма изчезнали българи.

Сред издирваните са американка на 14 години и две деца от Австралия на 14 и 12 години. Те са били част от група туристи, която е пътувала покрай границата на Непал и Китай, когато водите са придошли. В групата е имало също така канадци, сингапурци, руснаци, британци и непалци. Туристическата компания за последно се е чула с тях около часовете, когато наводнението е започнало. От тогава групата е в неизвестност.

Един от най-засегнатите райони е популярният маршрут към връх Кайлаш - тибетска планина в близост до границата, почитана от поклонници от индуизма, будизма, джайнизма и бонпо.

Засега основна версия за трагедията е огромно свлачище, което е запушило река Бхоте Коши. Група учени смята, че вероятно се е откъснал ледник и е паднал в долината по-долу, което е предизвикало или поне е усилило ефекта от свлачището.

Китай официално е потвърдила за трима загинали и над 550 души, които се издирват.