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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23457282 www.24chasa.bg

Снаряд предизвика пожар на танкер в Ормузкия проток

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Танкер в Персийския залив

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд, като в резултат на удара е избухнал пожар на борда, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

В текста се посочва, че всички членове на екипажа са невредими. Това е вторият подобен случай от началото на седмицата, уточнява БТА.

Британската организация за морски търговски операции в понеделник съобщи за удар по петролен танкер на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша в Оман.

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно са атакувани, откакто на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Иран, отбелязва Франс прес.

Ислямската република, която претендира за контрол над този стратегически морски път, тази седмица беше заплашена с „икономическо задушаване“ от американския министър на финансите Скот Бесънт, който представи нов пакет от санкции, засягащи търговските партньори на страната.

Танкер в Персийския залив

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