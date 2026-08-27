САЩ пращат палатки и вода на пострадалите от наводненията в Непал

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Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал, предаде ДПА, като се позова на изявление на Държавния департамент.

Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности.

„САЩ изказват най-дълбоките си съболезнования на семействата и близките на загиналите при опустошителните внезапни наводнения в окръг Расува в Непал“, пише още в изявлението на Държавния департамент.

Бедствието сполетя район в Хималаите, който се намира на границата между Непал и Китай.

До момента жертвите в Непал са най-малко 157, докато Китай съобщава за най-малко трима загинали. Стотици хора остават в неизвестност.