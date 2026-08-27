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Нова опозиционна партия в Турция набра 503 000 члена за 15 дни

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„Нова партия" бе основана от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 депутати напуснаха НРП. КАДЪР: Екс/@eczozguroze

За първите 15 дни от началото на дейността си турската опозиционна „Нова партия“ (YENİ Parti), която се отцепи от Народнорепубликанската партия (НРП), е достигнала членска маса от 503 027 човека, съобщава вестник „Джумхуриет“, позовавайки се на пресцентъра на формацията.

От партията, оглавявана от Йозгюр Йозел, разпространиха официално съобщение в социалните си мрежи с мотото „Заедно я създадохме, заедно ще растем!“, в което се отбелязва бързият ръст на подкрепата. В публикацията се отправя и призив към гражданите да се присъединят към формацията, за да бъдат „глас и решение“ по пътя към управлението на страната.

Изданието цитира говорителя на „Нова партия“ Зейнел Емре, който заявява, че бързото регистриране на членове е от ключово значение за предстоящите вътрешнопартийни избори. По думите му записалите се до 26 август ще имат право да гласуват по време на предстоящите районни конгреси, където ще бъдат избрани местните ръководства и делегатите за избор на нов председател.

За първата седмица след основаването си броят на регистрираните членове в „Нова партия“ беше надминал 300 хиляди, а партията вече беше създала местни организации в 65 от 81 окръга на Турция.

„Нова партия“ бе основана от бившия лидер на Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 депутати напуснаха НРП, припомня БТА. Това стана, след като на 21 май Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г., отстрани воденото от Йозгюр Йозел ръководство на партията и възстанови начело на партията бившия ѝ лидер Кемал Кълъчдароглу и неговата администрация, с което предизвика и разцеплението в нея.

„Нова партия" бе основана от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел в края на юли, след като той и 90 депутати напуснаха НРП. КАДЪР: Екс/@eczozguroze

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