В почти цяла Гърция днес има много голяма опасност от пожари

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Много голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава агенция АНА-МПА. Според картата за прогнози на Гражданска защита четвърта степен от петстепенната скала за опасност от пожари има в района на Атина, целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната.

От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари, уточнява БТА.

Според метеорологичната прогноза се очаква усилване на ветровете, което създава опасност за разрастване на пожарите и затруднява включването на самолети и хеликоптери в овладяването им.