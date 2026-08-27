ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предупредиха хората от румънски окръг за дрон до г...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23457480 www.24chasa.bg

В почти цяла Гърция днес има много голяма опасност от пожари

2276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Опасност от пожари днес в голяма част от Гърция СНИМКА: Pixabay

Много голяма е опасността от възникване на пожари днес в Гърция, съобщава агенция АНА-МПА. Според картата за прогнози на Гражданска защита четвърта степен от петстепенната скала за опасност от пожари има в района на Атина, целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната. 

От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари, уточнява БТА.

Според метеорологичната прогноза се очаква усилване на ветровете, което създава опасност за разрастване на пожарите и затруднява включването на самолети и хеликоптери в овладяването им. 

Опасност от пожари днес в голяма част от Гърция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание