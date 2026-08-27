Мечка нападна кола в задръстване в Румъния (Видео)

Мечка нападна и откъсна бронята на кола, чакаща в задръстване в румънския проход Трансфъгърашан. Кадри от интересния инцидент се появиха в социалните мрежи.

На видеото се вижда как колите чакат в задръстване, а около тях се разхождат мечки и малките им. Мечка се приближава към една от чакащите коли и захапва бронята ѝ. Шофьорът потегля в опит да спаси возилото си, но животното не се отказва веднага и успява да откърти бронята.

Мечките край известния планински проход са се превърнали в атракция за туристи и румънци през последните няколко години. В социалните мрежи е пълно с видеа, на които хората минават през прохода, спират да хранят животните и да ги снимат.

Животните са свикнали с хората и не им обръщат много внимание, често взимайки подхвърлената храна. Понякога обаче се стига до такива и по-страшни инциденти. Според свидетели проявата на агресия е най-често от женските, когато около тях са малките им.

През юни месец мечка нападна трима туристи, които се опитвали да си направят селфи с нея. В началото на годината имаше и инцидент с българин на прохода, който беше нахапан по ръката от животното.