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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23457539 www.24chasa.bg

Пхенян заплаши САЩ заради продадени ракети на Южна Корея, ще отговори "твърдо"

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Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун

Министерството на външните работи на Северна Корея осъди решението на САЩ да одобрят продажбата на ракети и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на държавната севернокорейска новинарска агенция КЦТА.

Освен това Пхенян обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни американски действия в която и да е област, добави КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея посочи, че ясно разпознава постоянната вражда, проявявана към нея от страна на Вашингтон, добави Ройтерс.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун

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