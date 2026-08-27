Пхенян заплаши САЩ заради продадени ракети на Южна Корея, ще отговори "твърдо"

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Министерството на външните работи на Северна Корея осъди решението на САЩ да одобрят продажбата на ракети и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на държавната севернокорейска новинарска агенция КЦТА.

Освен това Пхенян обяви, че ще отговори "твърдо и незабавно" на враждебни американски действия в която и да е област, добави КЦТА, цитирана от БТА.

Северна Корея посочи, че ясно разпознава постоянната вражда, проявявана към нея от страна на Вашингтон, добави Ройтерс.