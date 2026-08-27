Три бойни ракети Akeron са открити в камион, пристигнал от Гърция в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мистерия с три противотанкови ракети Akeron разследват италианските власти, след като оръжието е открито в камион, пристигнал на пристанището в Бари с ферибот от Патра.

При проверката е задържан 46-годишен френски шофьор, който е оставен под стража. Разследването трябва да установи по какъв начин ракетите са били транспортирани и дали за превоза им са били издадени необходимите разрешителни.

Случаят е разкрит, когато при рутинна проверка на италианската финансова полиция в товарния автомобил са открити три ракети Akeron. Специалисти от италианската армия са извършили експертиза и са ги определили като бойни оръжия. В камиона е открита и отделна инертна учебна ракета.

Особено внимание е привлякла маркировката върху ракетите. Синята лента обикновено обозначава учебни боеприпаси, но експертите установили, че в този случай става дума за обикновена самозалепваща лента, поставена върху фабричната маркировка.

Под нея е била открита жълто-черна маркировка, която според заключението на експертите съответства на високовзривни боеприпаси, класифицирани като военно оръжие.

Пред италианските разследващи французинът заявил, че е транспортен работник и че компанията MBDA му е възложила превоза на товара до Крит. По думите му ракетите трябвало да бъдат ремонтирани и не били предназначени за бойна употреба.

Мъжът представил имейли и фактури, с които се опитал да потвърди версията си. В част от документите обаче товарът бил обозначен като „War material" („военно имущество").

Съдийката, постановила задържането му под стража, е преценила, че обясненията му имат редица проблемни моменти и не съответстват на италианските правила за внос, износ и транзит на оръжия.

Според съдебното решение обвиняемият е знаел, че за превоза е необходимо специално разрешение, но твърдял, че такова не му е било предоставено.

Съдът е определил като необичайно и обстоятелството, че оръжия с висока стойност и значителна разрушителна сила са били поверени на неспециализирана транспортна компания и са превозвани без допълнителни мерки за сигурност.

Италианските власти продължават разследването и техническите експертизи, за да изяснят произхода на ракетите, предназначението им и законността на транспортирането им от Гърция към Италия.