Почина японската авангардна художничка Яйои Кусама в психиатрична болница

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Японската авангардна художничка Яйои Кусама, станала известна със своите скулптури и инсталации, покрити с цветни точки, е починала на 97-годишна възраст. Кусама, която в продължение на десетилетия доброволно живееше в психиатрична болница, бе известна с яркочервената си перука и огромните си причудливи творби.

Изложбите ѝ привличаха огромни тълпи в галерии по целия свят, а ярките ѝ произведения достигаха едни от най-високите цени, плащани за творби на жена художник, пише Би Би Си.

„През един необикновен живот, изцяло посветен на художественото творчество, Кусама изгради международно призната кариера като пионер на авангардното изкуство, а творческата ѝ практика обхващаше визуалното изкуство, пърформанса, художествената литература и поезията" пишат от компанията й в официално изявление. Кусама е починала в болница в Токио на 14 август, се казва още в изявлението.

„Тя продължи да рисува до последните си дни, без никога да оставя четката, и продължи да изследва вечната любов и безсмъртната душа", допълват от компанията ѝ.

„Ще продължим да следваме желанията на Кусама и чрез изкуството ще носим надежда и сила за бъдещето на хората по целия свят", пишат още оттам.

снимка: Ройтерс

Кусама се превърна в една от най-разпознаваемите художнички в света и в глобална културна икона едва през 80-те и 90-те си години, след като в продължение на десетилетия творчеството ѝ оставаше до голяма степен недооценено.

През 60-те години тя не получава признание от доминираната от мъже арт сцена в Ню Йорк. Кусама предизвиква сензация с изложбите си на фалически скулптури, сред които и диван, както и с честото използване на голота в творбите си. Голите тела и сексуалните мотиви в произведенията ѝ предизвикват неодобрение и в родната ѝ Япония.

През 1965 г. нейната поредица Infinity Mirror Rooms („Безкрайни огледални стаи"), в която огледала и светлини създават усещането за безкрайни пространства, привлича милиони посетители. По-късно произведенията ѝ с полка точки и тикви се превръщат в едни от най-търсените.

Кусама обаче е силно разстроена, когато нейни идеи са копирани или „вдъхновяват" нейни колеги мъже, сред които Анди Уорхол, Клас Олденбърг и Лукас Самарас. Техните творби са показвани в по-престижни галерии.

След години, в които наблюдава как мъже художници получават признание за идеи, близки до нейните, Кусама се завръща в Япония, разочарована и дълбоко огорчена. Тя постъпва в психиатрично заведение, където получава лечение и прекарва остатъка от живота си, като същевременно продължава да работи.

Кусама успява да открие болница, в която лекарите проявяват интерес към арт терапията, и сама решава да се настани там. Сигурната среда ѝ позволява да се съсредоточи върху създаването на изкуство.

През 70-те и началото на 80-те години творбите ѝ придобиват необичайно мрачен характер. Тя създава серии от колажи, в които използва образи, свързани с естествения жизнен цикъл.

„Безкрайните огледални стаи" на Кусама потапят посетителите в инсталациите чрез използването на огледала и светлини.

Кусама става първата японска художничка, представила страната си със самостоятелна изложба на Венецианското биенале през 1993 г. 27 години по-рано тя пристига там без покана и разпръсква 1500 огледални топки по земята.

Огромният успех на изложбата води до значителна промяна в начина, по който Кусама е възприемана както в Япония, така и в чужбина.

През 2001 г. тя получава наградата „Асахи" за изключителен принос в областта на културата, науката и изкуството в Япония.

Една от картините ѝ е продадена за около 10,5 млн. долара (7,7 млн. паунда) на търг през 2022 г., което нарежда творбите ѝ сред най-скъпо продаваните произведения на жена художник в света.

Впоследствие произведенията ѝ са представяни в големи музеи, а тя си сътрудничи и с луксозни марки, сред които „Луи Вюитон".

Огромна скулптура на Яйои Кусама е издигната между централата на „Луи Вюитон" и универсалния магазин „Самаритен" в Париж през март 2023 г.

Още като дете Кусама преживява халюцинации, свързани с проблясъци и огнени въглени. По-късно тя превръща изкуството си в средство, чрез което другите да разберат нейния начин на възприемане на света.

„Един ден, след като видях покривка с червени цветя върху маса, видях същия червен цветен мотив навсякъде по тавана, прозорците и колоните. Той изпълни стаята и покри тялото ми", пише тя в автобиографията си.

Кусама е родена през 1929 г. в провинциалния град Мацумото в централния японски регион Нагано. Родителите ѝ не подкрепят ранното ѝ желание да учи живопис в Киото.

По-късно ѝ е казано, че артистичността ѝ носи голям срам на консервативното ѝ семейство. Част от американската преса също я критикува заради това, което определя като неутолима жажда за публичност – както в посланията ѝ за мир, така и в критиките ѝ към света на изкуството.

През 2023 г. Кусама организира голяма изложба в Манчестър.

Светът, както и родната ѝ Япония, променят радикално отношението си към Кусама през последните години от живота ѝ.

Социалните мрежи допринасят за рязък скок на интереса към творчеството ѝ. Смелите цветни форми и лъскавите стоманени сфери в музея ѝ се превръщат в предпочитан фон за селфита и снимки. Сред многото повтарящи се мотиви в творчеството ѝ тиквата заема особено място. За Кусама тя символизира уют и носталгия.

„Тиквите говорят на мен", казва тя в интервю.

„Те носят усещане за стабилност и ми дават спокойствие", добавя художничката. В родния ѝ град Наошима посетителите, които пристигат с ферибот, са посрещани от откритата скулптура „Червена тиква", покрита със смели черни точки.