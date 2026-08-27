Трима пострадаха след 7-часовия руски обстрел на Одеска област, там е българска делегация

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Трима души са пострадали в резултат на сутрешната ракетна атака по Одеса, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.

Към този момент е известно, че тримата ранени са мъже на 24 и 49 години и жена на 25 г. Те са настанени в болница, като състоянието им со оценява като средно тежко, информира Кипер.

Всички оперативни служби отстраняват последиците от атаката. Сутрешната ракетна атака продължи десет минути от 08:42 ч. местно време (също и българско), предаде БТА.

В момента българска делегация се намира в Одеса по повод честванията на 205-ата годишнина на Болград. Съставът на официалната делегация включва Росица Кирова – председател на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, Златин Кръстев – извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна, и Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса.

В периода 24-26 август официалните гости имаха срещи с българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, Болградски район, като днес предстои такава среща в Одеса. В срещи като част от българската делегация взе участие и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.