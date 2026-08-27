Гръцката полиция предупреждава за нова вълна от SMS измами за неплатени пътни глоби

Гръцката полиция предупреждава гражданите за нова вълна от измамни SMS съобщения, чрез които престъпници се представят за държавни институции и се опитват да получат лични и банкови данни под предлог за неплатена глоба за нарушение на правилата за движение.

Съобщенията са направени така, че да приличат на официални известия от гръцката полиция или държавния портал gov.gr. В тях получателят е информиран за предполагаемо нарушение или неплатена глоба и е призован спешно да последва посочен линк и да извърши плащане.

Именно линкът представлява основната опасност. Той може да отвежда към фалшив сайт, който визуално копира gov.gr, включително неговото лого, държавни символи и познати елементи от дизайна. След това потребителят може да бъде подканен да въведе лични данни, регистрационен номер на автомобила, информация за банкова карта или данни за електронно банкиране.

Гръцката полиция подчертава, че официалните известия за нарушения на пътните правила не съдържат линк за незабавно плащане на глоба.

Измамниците разчитат и на психологически натиск. В съобщенията могат да се използват изрази като „последно предупреждение", „срокът изтича днес" или обещание за намалена сума при незабавно плащане. Целта е жертвата да реагира бързо, без да провери дали съобщението е истинско.

Властите предупреждават, че логото на полицията или gov.gr не е доказателство за автентичност. Измамниците могат лесно да копират официални изображения, а чрез съвременни технологии дори името на подателя може да изглежда достоверно.

Гражданите трябва да спазват няколко основни правила за безопасност като не отварят линкове от подозрителни SMS съобщения, не въвеждат банкови данни в непроверени сайтове и проверяват информацията директно през официалните държавни услуги.

Ако вече са въведени данни за банкова карта или електронно банкиране във фалшив сайт, е необходимо незабавно да бъде уведомена банката, за да може картата да бъде блокирана и да бъдат предприети действия срещу евентуални неразрешени транзакции.

За сигнали за киберизмами в Гърция гражданите могат да се обърнат към Дирекцията за борба с киберпрестъпността на телефон 11188.