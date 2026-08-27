Мерц събира лидерите на шест държави, ще ги убеждава да орежат бюджета на ЕС

Бюджетът на Европейския съюз (ЕС) за 2028–2034 г. се превръща в ново поле на сблъсък между държавите членки. Германия и още пет страни настояват за съкращаване на стотици милиарди евро, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коща търси компромис между различните позиции, пише европейското издание "Политико".

В Берлин шест правителства ще обсъдят настояването за по-малък бюджет. Германският канцлер Фридрих Мерц ще събере в четвъртък група лидери, които искат от следващия седемгодишен бюджет на ЕС да бъдат орязани стотици милиарди евро. Това се случва в момент, когато Коща обикаля страните от блока в опит да постигне компромис.

Мерц, който става все по-непопулярен в Германия и е на път да загуби ключови регионални избори от крайната десница, отхвърли предложението на Европейската комисия за бюджет на ЕС от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г.

Той е поканил лидерите на Нидерландия, Финландия, Австрия, Дания и Швеция, докато председателят на Европейския съвет Коща провежда паралелни срещи с други правителства и в момента е на посещение в Прага.

„Общият бюджет трябва да бъде значително намален — със стотици милиарди евро", заяви австрийският канцлер Кристиан Щокер, повтаряйки неотдавнашния призив на Мерц - „Неприемливо е в Брюксел да обсъждат най-големия бюджет в историята, докато ние у дома трябва да затягаме коланите."

Съюзът бърза да постигне споразумение за бюджета преди изборите догодина във Франция, Испания и Италия

Те могат да направят и без това трудното постигане на договореност почти невъзможно. Следващите четири месеца ще бъдат решаващи за стабилността на ЕС, наследството на Коща и способността на лидери като Мерц и Щокер да убедят избирателите си, че Брюксел не харчи парите им напразно.

Лидерите, които ще се срещнат в Берлин, не искат само бюджетът да бъде намален със стотици милиарди евро. Те настояват и за промяна в начина, по който средствата се разпределят - с пренасочване на финансиране от области като земеделието към отбраната и сигурността. Те искат и условия, които да спират държавите да получават европейски средства, ако нарушават демократичните стандарти.

Очаква се срещата да не доведе до обявяването на конкретни цифри, а по-скоро до оформяне на единна позиция за предстоящите преговори, заявиха трима души, запознати с подготовката. Ирландия, която ръководи бюджетния процес в рамките на шестмесечното си председателство на Съвета на ЕС, трябва да представи нови компромисни предложения през октомври, преди срещата на европейските лидери по-късно същия месец.

„Основните приоритети на предложението за бюджета заслужават подкрепа и са в съответствие с целите на Финландия", заяви финландският премиер Петери Орпо. „Въпреки това общият размер на предложената финансова рамка е твърде висок."

Някои държави, сред които Испания, смятат, че Европейската комисия не трябва да намалява размера на предложения бюджет и се противопоставят на пренасочването на средства от земеделието.

Коща, който вече посети Братислава, Талин, Рига и Вилнюс, смята, че правителствата не са толкова далеч едно от друго, колкото показват публичните им изявления, според високопоставен представител на ЕС, запознат с преговорите.

Докато лидерите защитават националните си червени линии, всички изглежда са ангажирани с постигането на споразумение до края на годината, посочва служителят.

Непосредственият въпрос е дали срещата в Берлин в четвъртък ще доведе до нещо по-конкретно от общ призив за съкращения

Държавите получиха подробната разбивка на предложението за бюджета, включително разпределението на средствата и конкретните суми, едва през юни. Едва когато страните представят конкретни финансови искания, бюджетните преговори могат да започнат по същество.

„Засега никой не разкрива картите си", заяви друг дипломат от ЕС, запознат с разговорите. „Все още е твърде рано за истинското пазарене. То ще започне с наближаването на октомврийската среща."

Фактът, че Мерц все още не е посочил кои програми иска да бъдат съкратени и с колко, е знак, че реалните му искания може да не са толкова сериозни, колкото предполага реториката му, намекна високопоставеният представител на ЕС. Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС, като осигурява приблизително една четвърт от средствата в него.

Мерц е подложен на вътрешен натиск от крайнодясната и евроскептична „Алтернатива за Германия" (AfD), която е на път да спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт на 6 септември. Това прави още по-трудно за канцлера да направи прекалено големи отстъпки по бюджета на ЕС.

Резултатът от изборите в Саксония-Анхалт, както и парламентарните избори в Швеция на 13 септември, могат да повлияят на преговорите, смята дипломатът от ЕС.

Въпреки това Мерц иска Германия да поеме водеща роля в Европа по отношение на отбраната, конкурентоспособността и стратегическата автономия - области, които изискват значително финансиране.

„За да финансираме определени разходи, са необходими определени финансови ресурси", заяви литовският президент Гитанас Науседа, който се срещна с Коща в сряда. Това поставя новите източници на приходи сред основните теми в бюджетните преговори, според високопоставения представител на ЕС и трима дипломати.

Северните и източноевропейските държави традиционно се противопоставят на предоставянето на нови данъчни правомощия на Брюксел. Тази позиция обаче изглежда започва да се променя.

Лидерите все повече осъзнават, че избягването на сериозни съкращения в земеделието и политиката на сближаване, съчетано с увеличаване на разходите за отбрана, миграция и евентуално разширяване на ЕС, ще изисква допълнителни приходи, заяви Коща в сряда.

„Има два начина да направим това — чрез националните вноски или чрез собствени ресурси"

, каза той, визирайки нови данъци на ниво ЕС. „От моя гледна точка основният приоритет сега е да определим какви нови собствени ресурси можем да договорим."

Науседа даде знак, че Литва, която традиционно е скептична към новите европейски данъци, може да смекчи позицията си, ако бюджетът осигури достатъчно средства за отбрана, сигурност и регионално развитие.

„Ако видим необходимата амбиция, разбира се, ще бъдем гъвкави и конструктивни в търсенето на компромиси", заяви той редом до Коща. Естонският премиер Кристен Михал, който се срещна с Коща във вторник, също допусна въвеждането на нови данъци на ЕС, при условие че те „демонстрират реална европейска добавена стойност и не създават непропорционална тежест за държавите членки".

„Следващият бюджет на ЕС неизбежно ще включва трудни решения", добави Михал. В предложението си за бюджета през юли Европейската комисия предложи нови налози върху емисиите, вноса на въглеродно интензивни стоки, нерециклираните електронни отпадъци и тютюневите изделия, както и годишна фиксирана вноска от големите компании.

През пролетта Европейският парламент предложи допълнителни данъци върху дигиталните услуги, онлайн хазарта и криптоактивите, като някои държави подкрепиха идеята. Лидерите, които ще се срещнат в Берлин, ще обсъдят кои от тези варианти са готови да приемат, според представител на една от участващите държави.

Всеки нов източник на приходи трябва да осигурява стабилни и предвидими постъпления през целия седемгодишен бюджетен период, да бъде юридически и технически приложим, да влезе в сила до 1 януари 2028 г. или близо до тази дата и да получи единодушното одобрение на всички държави от ЕС. Обиколката на Коща из европейските столици има за цел именно да открие възможната зона за компромис. Посещенията му тази седмица в по-малки източноевропейски държави са подготовка за по-политически значимите му срещи в Берлин, Париж и Рим през следващите две седмици.