Дъждът не укроти пожарите в Сърбия, руският Ил-76 участва в гасенето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки пожари продължават да горят в Сърбия въпреки валежите през последните дни, съобщават сръбските медии.

Пожарът в района на Делиблатските пясъци, на територията на община Ковин, остава активен, но ситуацията е спокойна и стабилна, съобщи Щабът за извънредни ситуации на община Ковин, цитиран от ТАНЮГ.

Огънят там се гаси с участието на значителни сили от страната и чужбина. В операцията е включен специализираният самолет на руското Министерство на извънредните ситуации "Илюшин Ил-76ТД", който вчера е извършил един полет над огнището, предава БТА. В гасенето участват и хеликоптери, действащи според нуждите на терен.

На място са 196 пожарникари и спасители с 61 превозни средства и два ATV автомобила, както и представители на горското стопанство "Войводинашуме", водното стопанство "Сърбияводе", сръбската армия, Сръбско-руския хуманитарен център, гражданската защита и доброволни пожарни дружества. В операцията са включени и 69 пожарникари от Румъния, 56 от Германия и 12 от Унгария със специализирана техника.

Пожар остава активен и на територията на пограничния град Враня – в района на село Луково. Огънят се разпространява на югоизток към Барелич, като е засегнат и районът на село Средни Дел, съобщава агенция ТАНЮГ.

Към момента няма застрашени жилищни сгради. В гасенето участват екипи и техника на местното комунално предприятие "Комрад", представители на градския щаб за извънредни ситуации и общинската полиция, както и служители на "Сърбияшуме" – Горско стопанство Враня и местни жители.

Пожарът в Луково е избухнал в неделя следобед, припомня ТАНЮГ. Причините за възникването на пожарите се изясняват.