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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23458774 www.24chasa.bg

Уан И се срещна с посланика на САЩ в Китай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 26 август китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с американския посланик Дейвид Пардю.

Уан И заяви, че развитието на стабилни китайско-американски отношения чрез взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество е в интерес на двата народа. Той призова двете страни да изпълняват постигнатите от държавните ръководители договорености, да засилят сътрудничеството и да управляват различията.

Дейвид Пардю определи посещението на президента Доналд Тръмп в Китай през май като успешно и заяви готовност за засилване на комуникацията и подготовката за следващи контакти на високо равнище. Той изрази съболезнования във връзка с тежките бедствия в Сидзан.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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