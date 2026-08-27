Военното командване на Сидзан спешно изпрати 2 хеликоптера за участие в спасителните операции след свлачището

На 27 август в 8:20 часа сутринта авиационен полк на сухопътните войски на Сидзанското военно командване спешно изпрати 2 хеликоптера от Лхаса в посока Джиронг, град Шигадзе, за извършване на въздушно разузнаване на бедстващите райони и планиране на спасителни маршрути, като екипажите са в готовност да изпълняват и други задачи при поискване.

Около 10:30 часа на 26 август, поради свлачище от непалската страна, на граничния пункт Джиронг в окръг Джиронг, град Шигадзе, Сидзан, бяха нанесени множество щети. Към 8:00 часа на 27 август успешно са спасени двама души, при проверка са установени трима загинали и 558 изчезнали. От тях 260 са чужди граждани. Към момента множество спасителни екипи са се насочили към засегнатите райони.