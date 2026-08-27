Китай призова Израел да спре търговете за селища в Западния бряг на река Йордания

На 26 август Съветът за сигурност обсъди положението в Близкия Изток и Палестина. Китайски представител посочи в речта си, че напоследък Израел насилствено стартира търг за строителство на селища в „зона Е1" в Западния бряг на река Йордания, което сериозно нарушава териториалната цялост на Палестина и основата на „Плана за две държави", и трябва веднага да се спре. Международната общност е нужно своевременно да спре по-нататъшното нанасяне на вреда на палестинския народ, да спаси политическата перспектива на „Плана за две държави" и да положи максимални усилия за устойчив мир. Китайският представител посочи, че палестинският въпрос вече над 70 години остава в дневния ред на ООН и би трябвало да се разреши много по-рано. Въпросът не трябва да бъде маргинализиран или превръщан в инструмент, а палестинският народ не бива да се превръща в жертва на политическите игри, допълни китайският представител.