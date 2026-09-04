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Марките PIXELS и Face to Face впечатлиха международни експерти на два от най-престижните конкурси New Bloom Winery – модерният прочит на българското вино

New Bloom Winery обработва 8000 декара лозови масиви в Тракийската низина. Освен популярни международни сортове, избата отглежда и по-рядко срещани за България сортове като немските Дорнфелдер и Регент, италианския Глера – сорта, от който се произвежда прочутото Просеко.

Чрез разнообразието от сортове и модерния подход към винопроизводството New Bloom Winery цели да покаже потенциала на българския тероар и съвременното лице на родното винарство.

Българско вино от Тракийската низина застана редом до най-добрите световни вина в едни от най-престижните международни конкурси. Изба New Bloom Winery от Съединение постигна впечатляващ успех през 2026 г., като отличията за нейните вина идват от две от най-значимите винени състезания в света – Concours Mondial de Bruxelles и Mundus Vini.

Сред големите успехи е двойният триумф на New Bloom Winery на Mundus Vini Summer Tasting 2026, където избата спечели два трофея за „Най-добро българско вино“ – в категориите бели и червени вина. С престижното отличие Best of Show бяха наградени PIXELS Совиньон Блан, реколта 2025, и Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023.

Избата се представи силно и с останалите си вина, като спечели шест медала – пет златни и един сребърен. Злато получиха Verano Azur Розе 2025, PIXELS Совиньон Блан 2025, PIXELS Розе 2025, Face to Face (F2F) Шардоне 2023 и Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023. PIXELS Сира 2021 бе отличено със сребърен медал.

Mundus Vini е сред най-престижните и влиятелни винени конкурси в света и се провежда под патронажа на Международната организация по лозарство и винарство (OIV). Тази година над 150 винени експерти от цял свят са оценили около 5500 вина. Само 182 от тях получиха отличието Best of Show, което поставя двете вина на New Bloom Winery сред най-високо оценените в конкурса.

Триумф за Совиньон Блан и Дорнфелдер

Двата най-високи резултата на New Bloom Winery са постигнати със сортове, които показват все по-убедително своя потенциал в условията на Тракийската низина – Совиньон Блан и Дорнфелдер.

Особено показателно е отличието за PIXELS Совиньон Блан, тъй като виното е от реколта 2025 – година, поставила сериозни предизвикателства пред лозарите и винарите. Успехът доказва, че внимателната работа както на лозето, така и във винарната може да превърне трудната реколта във вино, способно да впечатли международно жури.

Дорнфелдерът, сравнително малко познат немски сорт у нас, също намира свой характерен прочит в Тракийската низина. Именно неговото високо класиране сред червените вина показва потенциала на региона да даде нов живот и различен характер на международни сортове, отглеждани при български условия.

Още международно признание от Брюксел

Успехът на New Bloom Winery не се ограничава до Mundus Vini. На тазгодишното издание на Concours Mondial de Bruxelles вината на избата също получиха високи оценки. PIXELS Совиньон Блан 2025 и Face to Face Совиньон Блан 2025 бяха отличени със златни медали, а още едно злато спечели розето от серията PIXELS.

Конкурсът е сред най-големите международни винени състезания. В тазгодишното му издание бяха представени над 7800 вина от цял свят, оценявани чрез сляпа дегустация. Според строгия регламент медали получават около 30% от участниците. В оценяването се включиха 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави.

Натрупването на отличия от международни конкурси поставя още по-силен акцент върху потенциала на българския тероар. Особено показателен е успехът на вината от Тракийската низина, която все по-убедително се утвърждава като подходящ регион за отглеждането на международни сортове.

„Тези постижения не са случайни. Те са резултат от последователна работа, внимание към всеки детайл както на лозето, така и във винарната, и стремеж към постоянно усъвършенстване“, коментират от NewBloomWinery.

Днес избата от Съединение се стреми да покаже именно това лице на българското вино – модерно, разпознаваемо и способно да се конкурира на световната сцена, като същевременно разчита на потенциала на местния тероар.