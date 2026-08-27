Турция похвали Гърция за преместването на „Пейтриът“ от Карпатос на Крит

Турция определи като положителна стъпка решението на Гърция да премести батарея от системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът" (Patriot) от остров Карпатос на остров Крит. Това съобщи агенция ДХА, позовавайки се на турското министерство на отбраната.

Темата е била обсъдена на седмичния брифинг на ведомството от говорителя му контраадмирал Зеки Актюрк. Той е припомнил позицията на Анкара, че правният статут на островите с демилитаризиран статут е определен от Лозанския мирен договор от 1923 г. и Парижкия мирен договор от 1947 г., пише БТА.

„При всеки възможен случай заявяваме, че въоръжаването на въпросните острови от страна на Гърция в нарушение на договореностите е противоправно и че тази практика трябва да бъде прекратена", е заявил Актюрк.

По думите му решението за преместване на системите за ПВО „Пейтриът" от Карпатос на Крит „е положителна стъпка към преразглеждане на настоящата погрешна практика".

„Ние (Турция) ще продължим да подкрепяме всяка градивна стъпка, която съответства на международното право и задълженията, произтичащи от договореностите, и която ще допринесе за укрепването на мира и стабилността в нашия регион", е допълнил турският контраадмирал, цитиран от ДХА.

Актюрк е коментирал и твърденията за възможно създаване на база за безпилотни летателни апарати (БЛА) на остров Родос. Според него демилитаризираният статут на острова е „ясно и обвързващо уреден с международните договори".

„Всеки опит за нарушаване на този статут е несъвместим със задълженията на Гърция, произтичащи от международното право", е посочил той.

В тази връзка Актюрк е заявил, че евентуална стъпка към създаване на база за БЛА на Родос би представлявала нарушение на демилитаризирания статут на острова и би навредила на мира и стабилността в Егейско море, както и на добросъседските отношения.

Говорителят е подчертал още, че Турция ще продължи „решително да защитава своите права и интереси, произтичащи от международните договори, и да предприема необходимите мерки в тази насока".