Румъния с нови мерки за охлаждането за АЕЦ Черна вода след рекордния спад на Дунав

Властите в Румъния подготвят няколко мерки за насочване на по-голям обем вода към водовземното съоръжение за охлаждане на АЕЦ „Черна вода“, след като дебитът на река Дунав спадна до най-ниското си регистрирано ниво. Това се посочва в информация на правителствената пресслужба.

Предложените решения включват драгиране на канали, използване на шлепове, изграждане на каменна дига и – при необходимост – инсталиране на мобилна преграда и помпи. Правителството обаче предупреди, че макар тези мерки да могат да създадат необходимите условия, те не гарантират достатъчно увеличаване на водния поток.

Мерките са били оценени на място от така наречения Междуведомствен комитет „Бала-Чернавода“, в който участват представители на правителсвтото, Национална администрация „Румънски води“, Националния институт по хидрология и управление на водите, Администрацията на Долен Дунав (Галац), Администрацията на плавателните канали, румънската компания „Нуклеарелектрика“ и др.

„Тези решения ще бъдат внедрени поетапно през следващите седмици, предвид факта, че нивото на водата в река Дунав е достигнало исторически минимум от началото на специализираните измервания. Комитетът ще работи в продължение на 30 дни и ще представи окончателен доклад с подробности относно техническите решения, графика за изпълнение и източниците на финансиране около 13 септември“, посочва цитираният източник.

Първата планирана намеса включва драгиране на канали до ширина от 30 метра и дълбочина от поне два метра. Целта на дейностите е да се позволи на по-голям обем вода да достигне до ръкав Стария Дунав и впоследствие да се насочи към Черна вода. Към момента, при разклонението Бала, около 85 процента от водата се насочва към ръкава Бала и едва 15 на сто – към Стария Дунав, където е разположена централата. Властите се опитват да балансират това разпределение, макар крайният резултат от намесата да остава несигурен, пише БТА.

Изключително ниските нива на водата затрудняват и мобилизирането на необходимата техника.

„Най-голямото предизвикателство пред драгирането в момента е много ниското ниво на водата. Това създава риск плавателните съдове да заседнат върху пясъчни наноси. Освен това, ниските нива на водата означават, че техниката, налична в Констанца или в други части на Дунав, не може да бъде прехвърлена към ръкава Стария Дунав“, обясняват от правителствената пресслужба.

Дейностите са насочени към точката на разклоняване между река Дунав и входния канал на електроцентралата, както и към няколко участъка нагоре по течението спрямо местоположението на централата, включително района на Бала. Близо до моста при Черна вода вече са поставени и закотвени шлепове с обща дължина 200 метра. Те са разположени перпендикулярно на левия бряг, за да насочват течението към плавателния канал, устието на канала Дунав – Черно море и водоприемника на електроцентралата. Тази намеса служи като изпитание за изграждането на постоянна буна – каменно съоръжение с дължина около 150 метра, простиращо се от левия бряг към средата на река Дунав.

Друго обмисляно решение включва инсталирането на надуваема или тръбна мобилна преграда във входния канал, водещ към водохранилището на електроцентралата. Тя може да бъде монтирана в рамките на един ден и използвана съвместно с помпи, разположени върху шлепове или понтони.

„Решението би осигурило ниско, но достатъчно ниво на водата за поддържане на охлаждането на реакторите и басейните за съхранение на отработено гориво чрез съществуващите системи. Монтажът е бърз – отнема не повече от ден – а помпите върху шлепове или понтони биха осигурили необходимото ниво и дебит на водата за централата. В критични ситуации, наред с изпомпването, може да се използва вода от канала Дунав – Черно море, за да се гарантира адекватен воден поток“, заявиха от правителството.

Атомната електроцентрала в Черна вода разполага и с резервно оборудване, включващо помпи, генератори с голям капацитет и системи за водно охлаждане. Те биха могли да бъдат използвани, ако дебитът остане недостатъчен дори след инсталирането на мобилната преграда.

При навлизането на река Дунав в страната, близо до Базиаш - първото румънско селище по течението на реката, дебитът ѝ е приблизително 1300 кубични метра в секунда. Тази стойност е под прага от 2000 кубични метра в секунда, който в техническата документация по-рано се е считал за най-неблагоприятния възможен сценарий.

За сравнение, средният дебит за месец август е 3900 кубични метра в секунда, докато средногодишната стойност при навлизането на реката в страната е 5500 кубични метра в секунда. Правителството предупреди, че поведението на реката е трудно предвидимо при толкова ниски нива и че определени намеси може да не дадат очаквания резултат.