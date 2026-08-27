Шест страни настояха за съкращаване на финансовата рамка на ЕС за 2028–2034 г.

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Шест страни членки, които внасят повече средства в бюджета на ЕС, отколкото получават, призоваха за съкращения в размер на няколкостотин милиарда евро в предложения от Европейската комисия дългосрочен европейки бюджет за периода 2028 - 2034 г., предаде Ройтерс.

Германия, Дания, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция заявиха в съвместно изявление, че предложеният от ЕК бюджет от близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. трябва да бъде намален „по балансиран начин", като всички разходни пера да допринесат за съкращенията.

Позицията, договорена на среща на лидерите на шестте държави в Берлин, е публикувана в момент, когато председателят на Европейския съвет Антонио Коща посещава страните от ЕС, за да проучи позициите на правителствата и възможностите за постигане на споразумение по темата. Коща определи като приоритет постигането на договореност до края на 2026 г.

Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка (МФР), изисква единодушното одобрение на всичките 27 държави членки, пише БТА.

Исканията на шестте държави разширяват обявеното по-рано настояване от страна на Германия за по-малък европейски бюджет. През юни Берлин призова за намаляване на бюджета на ЕС с около 400 млрд. евро, предупреждавайки, че настоящите планове са непосилни.

Държавите заявиха също, че ЕС трябва да увеличи разходите за общи приоритети като отбраната, конкурентоспособността, миграцията и суверенитета, но се противопоставиха на ново съвместно поемане на дългове от ЕС, заявявайки, че то „не е решение на бюджетните предизвикателства".

Шестте държави призоваха също за строги условия, свързани с върховенството на закона, при отпускането на средства от ЕС, както и за това институциите на Евросъюза да не увеличават броя на служителите си.

По време на пресконференция относно бюджета на ЕК, проведена днес в Берлин, германският канцлер Фридрих Мерц призова ЕС да гарантира, че европейският бюджет ще остане финансово поносим през следващите години.

„Бюджетът на ЕС трябва да остане поносим – настоящите предложения предвиждат увеличението му с до 60 на сто", заяви Мерц по повод предложения от ЕК бюджет.