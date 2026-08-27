САЩ проверява мнението на НАТО преди да промени военното си присъствие в Европа

САЩ искат от съюзниците си в НАТО „директно в писмен вид" да представят позициите си по ключови въпроси, сред които разходите за отбрана, стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на американската външна политика. Това съобщи заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби в Брюксел, където се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и посланиците на страните членки, предаде ДПА.

Става дума за въпросник, който Вашингтон наскоро е изпратил до останалите държави от алианса. В него са включени и чувствителни политически теми, сред които покупките на оръжия от американски компании и ограниченията върху действията на американските сили в Европа, пише БТА.

Колби не разкри конкретни подробности от въпросника, но посочи прелитането през въздушното пространство като един от въпросите, по които „има някои неща, които трябва да уточним, за да има смисъл занапред". Представители на НАТО заявиха, че друг важен аспект е готовността на съюзниците да поемат по-голяма отговорност в командната структура на алианса.

Въпросникът е част от започналия преглед на американското военно присъствие в Европа, обявен през юни от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Той породи опасения сред европейските съюзници, че Вашингтон може да намали или изтегли част от войските си от континента.

Прегледът е свързан с американската концепция за т.нар. НАТО 3.0, според която европейските съюзници трябва да поемат основната отговорност за конвенционалната отбрана на Европа и да осигуряват по-голямата част от необходимите сили.

При този модел САЩ ще запазят ангажимента си към ядреното възпиране на алианса, но ще ограничат конвенционалното си военно участие до по-специфични и целенасочени способности.

„Европа ще остане от ключов интерес за САЩ", увери Колби, въпреки че Вашингтон пренасочва част от приоритетите си към Западното полукълбо и т.нар. Първа островна верига в Тихия океан.

Ограниченията върху действията на американските сили в Европа предизвикаха недоволство във Вашингтон в началото на войната с Иран. Тогава някои съюзници отказаха да разрешат използването на бази на своя територия за американски военни дейности, свързани с конфликта.