Правете музика, не война! - Евровизия идва на Източния фланг

През май 2027 г. Бургас се превръща в музикалната столица на Европа. В морския град ще се проведе 71-вото издание на "Евровизия" - първото в България, след като Дара извоюва победа с енергичното си парче "Бангаранга" във Виена. Хиляди артисти и фенове ще пристигнат напролет на българското Черноморие, а милиони зрители ще приковат погледите си към "Арена Бургас".

Зад светлините, пиротехниката и националните знамена обаче ще стои една доста по-сериозна реалност. За първи път след украинското домакинство в Киев през 2017 г. конкурсът ще се проведе толкова близо до активна война - само на няколкостотин километра от Украйна, а и в регион, чието стратегическо значение се промени много след руската инвазия през 2022 г.

Бургас е не просто европейски морски курорт. Той е част от източната граница на НАТО на брега на Черноморието. Руски и украински военни действия се водят в Черно море, атакуват се пристанища и инфраструктура, а корабоплаването и сигурността на морските маршрути се превърнаха в често срещана тема за европейските държави и НАТО.

Именно в този контекст Бургас ще трябва да организира събитие, което ще привлече десетки национални делегации и огромна международна публика. Контрастът е почти символичен - докато в Бургас ще се репетират песни и ще се подготвят сценични хореографии, на изток войната продължава, а в същото време България и съюзниците й градят и укрепват военните способности на ЕС и НАТО.

Недалеч от Бургас се намира Ямбол, където България строи мащабна нова военна инфраструктура за нуждите на НАТО. Военният обект край Кабиле и авиобазата "Безмер" цели да разшири вече съществуващия казармен район. Предвижда се базата да приема около 1500 до 2000 военнослужещи в стандартен режим, а при необходимост капацитетът може да достигне до 5000.

Наред с това само на около 200 км от Бургас се намира румънската авиобаза "Михайло Когълничану" - един от ключовите военни обекти на НАТО в Черноморския регион.

С други думи, България добре ще покаже две лица на съвременна Европа - едното свързано с отбрана и подготовка за потенциални заплахи, а другото - култура, свободното движение и идеята, че държавите могат да се съберат за нещо различно от войната.

Това не е първият път, в който "Евровизия" е в непосредствена близост до конфликт. През 2017 г. Киев беше домакин на конкурса, три години след анексирането на Крим от Русия и началото на войната в Донбас. Само пет години по-късно украинската група Kalush Orchestra спечели състезанието с песента "Стефания". Победата им дойде малко след началото на войната и превърна "Евровизия" в един от най-разпознаваемите международни формати, на които украинците получиха подкрепа.

Украйна обаче не успя да бъде домакин на следващото издание. Заради войната Европейският съюз за радио и телевизия реши, че страната не може да гарантира необходимите условия за сигурност и конкурсът през 2023 г. се домакинстваше от Великобритания.

Дара спечели тази година “Евровизия” и конкурсът догодина ще бъде в Бургас. СНИМКА: “ЕВРОВИЗИЯ”

Този прецедент промени и самото разбиране за това как геополитиката влияе на един музикален конкурс. "Евровизия" от години се опитва да поддържа политическа неутралност, но войната прави това все по-трудно. Украинската победа през 2022 г., последвалото преместване на конкурса във Великобритания и споровете около участието на Израел заради военните действия в Газа показаха, че музиката не може да бъде изолирана от реалността, в която съществува.

За 2027 г. организаторите вече въведоха и нови правила, свързани със сигурността. Победителят няма автоматично да получава домакинството, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа ситуация или друга криза представлява твърде сериозен риск за сигурността на държавата. Самото наличие на подобно правило показва колко много се е променил светът днес.

А Бургас е интересен избор именно поради това. Градът не е на фронтовата линия и България е защитена от колективната отбрана на НАТО. Но Черно море вече не е само туристическа дестинация. След началото на войната то се превърна в част от стратегическата карта на Европа, а България е една от трите държави от НАТО с излаз на западния му бряг, наред с Румъния и Турция.

Така през май 2027 г. една от най-големите сцени в Европа ще бъде разположена именно тук - в държава, която е както туристическа дестинация на Черно море, така и част от отбранителната архитектура на НАТО.

В известен смисъл това реално е завръщане към корените на "Евровизия". Конкурсът е създаден през 1956 г. в Европа, която още се възстановява от Втората световна война. Идеята е телевизионно предаване да свърже нации, които само няколко години по-рано са били въвлечени в най-смъртоносния военен конфликт в историята на континента.

70 години след първата "Евровизия" Европа отново живее с война на територията си. Сега обаче сцената няма да бъде в далечна Западна Европа, а на самия източен фланг. Именно това прави Бургас 2027 повече от поредното домакинство на музикален конкурс.

"Евровизия" няма да спре войната и няма да промени военните настроения в Черно море. Но за няколко дни ще покаже друга страна на сигурността - тази, която позволява на хората да пътуват свободно, да се събират, да пеят на различни езици и да развяват десетки национални знамена на едно място. В свят, в който Европа отново говори все повече за оръжия, това може да звучи малко старомодно, но може би точно затова е важно.

През май 2027 г. от Бургас ще прозвучи познатото "Добър вечер, Европа". А зад музиката ще стои една проста, но все по-актуална идея, а именно, че мирът не значи само отсъствието на война. Той е възможността Европа да продължи да бъде място, в което вместо военни карти се показват сцени, вместо сирени и плач звучат песни. Място, в което единственото "сбогом" е това на оръжията.