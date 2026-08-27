Украйна: Русия отново лъже, не сме участвали в атаки на екстремисти в Мали

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Украйна официално отрече обвиненията на Русия за участие в атаки на екстремисти в Мали.

Т"ова са фалшиви новини и не са подкрепени с никакви доказателства, заяви украинското Външно министерство, цитирано от Ройтерс.

"Противопоставяме се на тази типична и отдавнашна лъжа на руските представители, която те дори не се опитват да подкрепят с правдоподобни доказателства", каза пред Ройтерс говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи.

Още преди две години, през август 2024 г., Русия за първи път обвини Украйна, че открива "втори фронт" в Африка, като подкрепя "терористични групировки" – няколко дни след като руски наемници от частната военна компания "Вагнер" и малийската армия претърпяха тежки загуби от бунтовниците в Северно Мали, посочва Франс прес.

"Неспособен да победи Русия на бойното поле, престъпният режим на Зеленски е решил да открие "втори фронт" в Африка и подкрепя терористични групи в приятелски на Москва държави на континента", заяви тогава говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости.

Коментарите на говорителката дойдоха повече от седмица след нападение в Мали, при което според бунтовниците са били убити десетки бойци на "Вагнер" и малийски войници.

След тези безпрецедентни събития служителят на украинското военно разузнаване Андрий Юсов намекна, че Киев е предоставил информация на бунтовниците, за да може да извършат нападението си, съобщи БТА.

Тези изказвания предизвикаха гнева на малийските власти, които обвиниха Юсов, че е "признал участието на Украйна в едно коварно и варварско нападение". Бамако обвини Киев в "подкрепа на международния тероризъм".

Впоследствие Мали обяви, че прекъсва дипломатическите си отношения с Украйна, последвана от Нигер – другата държава, която се сближи с Русия след идването на власт на военни хунти, враждебни на западните държави.

Киев изрази съжаление за "прибързаното" решение на Бамако, като заяви, че "безусловно се придържа към нормите на международното право" и "категорично отхвърля обвиненията на преходното правителство на Мали".

Оттогава различни руски представители многократно са повтаряли обвиненията на Москва за връзки на Украйна с бунтовниците в Мали.