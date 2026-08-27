Турция глоби с по 25 000 евро двама чужденци, събирали живи скакалци за генетични изследвания

Турция глоби с по 1,4 милиона лири (приблизително 25 000 евро) в Турция двама чужденци, събирали незаконно живи скакалци в националния парк „Немрут даг" в окръг Адъяман в Югоизточен Анадол, съобщи агенция ДХА. Насекомите най-вероятно са щели да бъдат използвани за генетични изследвания. Проф. Али Сатар от Биологическия факултет на университета „Диджле" предупреди, че събирането на живи екземпляри е ясен знак за възможна биоконтрабанда. Уловените екземпляри са от хищния вид голям скакалец, срещан в Югоизточен Анадол, чийто размер може да достигне до 25 сантиметра.

Операцията е проведена от съвместни екипи на Главната дирекция за защита на природата и националните паркове и полицията, като при претърсването у заподозрените са открити 16 живи скакалци, допълва медията.

След наложената санкция иззетите насекоми са били пуснати обратно в тяхната естествена среда.

„Това, че ги събират живи, означава, че върху тях вероятно се планира извършването на генетични експерименти или че се събират за фармакологични нужди. Световните научни стандарти изискват дори изследователите да притежават официални разрешения за износ на генетични и биологични ресурси. Неразрешеният им пренос зад граница представлява нарушение и биоконтрабанда", казва Сатор.

Професорът призовава гражданите незабавно да уведомяват органите на реда, ако забележат чужденци да събират растителни или животински видове без съответните разрешителни, информира агенцията и допълва, че срещу задържаните чужденци продължава да тече разследване, съобщи БТА.

През юли Министерството на земеделието и горите на Турция публикува в „Държавен вестник" „Турски хранителен кодекс за нови храни", според който се въвежда категорична забрана на пазара за храни, произведени на базата на насекоми и свинско месо.