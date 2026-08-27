1500 кюрдски жени бойци се присъединяват към правителствените сили на Сирия

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1500 кюрдски жени бойци в Сирия се присъединяват към правителствените сили на Дамаск. Кюрдските отряди за защита на жените (КОЗЖ) обявиха, че са започнали разговори с Министерството на вътрешните работи за интегриране на жените бойци в правителствените сили, предаде Франс прес.

Съобщението идва два дни след като лидерът на Сирийските демократични сили (СДС) Мазлум Абди обяви разпускането на групировката като независима военна сила в рамките на споразумението с Дамаск за интегриране на кюрдските сили в държавните структури.

Представители на отрядите са се срещнали с делегация на Министерството на вътрешните работи. По време на разговорите е била потвърдена възможността отрядите за защита на жените да бъдат интегрирани като "специални и организирани сили" в структурата на министерството.

Двете страни ще продължат преговорите за окончателното оформяне на процеса в рамките на споразумението, подписано през януари между Мазлум Абди и сирийския президент Ахмад аш Шараа.

Кюрдските бойци, включително женските подразделения, изиграха ключова роля в борбата срещу джихадистката групировка "Ислямска държава" след началото на сирийския конфликт през 2011 г., като получиха подкрепа от водената от САЩ международна коалиция.

Впоследствие жените бойци поеха и административни и охранителни функции в лагери в Североизточна Сирия, където в продължение на години бяха държани роднини на заподозрени членове на "Ислямска държава".

Според кюрдски представители около 1500 жени бойци ще бъдат интегрирани в сили под ръководството на Министерството на вътрешните работи, съобщи БТА.

Сирийската армия понастоящем не приема жени в редиците си, което прави включването на КОЗЖ в структурите на вътрешното министерство отделен и чувствителен елемент от процеса.