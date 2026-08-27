Русия планира да мобилизира още 600 000 войници, твърди украинското разузнаване

Русия планира да мобилизира още 600 000 войници до следващата година, твърди украинското разузнаване. Целта е да бъдат набрани 300 000 войници тази година и още 300 000 през следващата.

Това съобщи пресслужбата на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от украинските разузнавателни служби, цитирани от агенция Укринформ.

"Украйна разполага с информация, че руският Генерален щаб вече е подготвил сценарий за допълнителна мобилизация на 600 000 души в рамките на посочените срокове през тази и следващата година. На първо място се планира да се допълнят до пълния си състав формированията и военните части, които се сражават на фронта в Украйна, както и частите на руските въоръжени сили, които в момента се сформират", се посочва в изявлението.

В доклада се отбелязва, че политическото ръководство на Русия разглежда поредната вълна на мобилизация като отговор на загубата на инициативата във войната от страна на Москва, продължаващото нарастване на човешките загуби на бойното поле и значителното забавяне на набирането на кадрови войници в различните региони.

Според данни на украинското разузнаването човешките загубите на руската армия от януари до юли тази година възлизат на приблизително 240 000 души, от които най-малко 140 000 са убитите. В същото време през същия период в руските сили са набрали на кадрова военна служба по-малко от този брой – 232 000 души, съобщава БТА.

Като част от подготовката за поредната вълна на мобилизация и набирането на криминални елементи на кадрова служба, Русия започна да внася промени в съответното законодателство и нормативни актове, се отбелязва в доклада. Контролът върху военната регистрация се засилва значително, създават се механизми за набиране на лица, излежаващи наказания в руската затворническа система, и се разработват допълнителни принудителни мерки.

Категориите осъдени лица, които отговарят на условията за военна служба в руската армия, бяха разширени, за да включат лица с неизтекли или неотменени присъди по 11 члена от Наказателния кодекс на Русия. Те включват престъпления, свързани с контрабанда на токсични, радиоактивни и взривни вещества, оръжия и наркотици; бандитизъм и организиране или участие в престъпни групи; организиране на нелегална миграция; нарушаване на изискванията за безопасност в горивно-енергийни обекти; както и незаконно боравене, кражба или изнудване с ядрени или радиоактивни материали.

Руското ръководство одобри също така разширяването на мобилизацията или набирането на кадрови войници към определени значими категории жени, излежаващи наказания в затвори и наказателни колонии.

Тече също така подготовка за установяване на квоти за правоохранителните органи – включително Министерството на вътрешните работи, Федералната служба за съдебни изпълнители, Федералната пенитенциарна служба, Следствения комитет – за изпращане на служители на кадрова военна служба в рамките на мобилизацията, отбелязва Укринформ.

"Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

Според изданието на този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че изненадващото пътуване на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва не е имало за цел да предупреди президента Владимир Путин да не "изпитва решимостта на НАТО" или "да не напада Англия".