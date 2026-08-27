Увеличават полетите до Бургас от четири британски летища за "Евровизия" през май 2027 г. когато крайморският град ще бъде домакин на международния музикален конкурс, съобщиха днес от Летище Бургас.

Допълнителните полети до Бургас са планирани от Бирмингам, Глазгоу, Манчестър, какти и от летище „Ийст Мидландс". Полетната програма на авиокомпанията "Джет 2" до Бургас за следващия сезон включва общо 11 маршрута, като билетите вече са в продажба, съобщи БТА.

Увеличаването на броя на полетите ще осигури повече възможности за директно пътуване на британски гости до Бургас в периода около международния музикален конкурс.

Разширяването на въздушната свързаност на Бургас през май 2027 г. вече включва и други направления. Сезонната директна въздушна връзка между Виена и Бургас ще започне по-рано от обичайното, като първият полет е планиран за 8 май 2027 г. Полетите ще се изпълняват от австрийската авиокомпания „Аустриън еърлайнс" (Austrian Airlines). Чрез летището във Виена пътуващите ще могат да използват връзки с множество градове в Европа и други части на света.

Допълнителни възможности за пътуване до Бургас в периода около „Евровизия 2027" обяви и „България еър" (Bulgaria Air). Между 2 и 19 май по вътрешната въздушна линия София Бургас ще се изпълняват до два полета дневно. Към стандартните вечерни полети ще бъдат добавени следобедни честоти в дните преди конкурса, което ще улесни пътниците, пристигащи с международни полети на летище София.