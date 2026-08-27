Двама загинаха при нападение в училище край Берлин

Заподозреният е бивш на ученичката
Двама души са загинали при нападение в училище близо до Берлин, съобщиха местните медии в четвъртък. Жертвите са 18-годишна ученичка и 30-годишен мъж, съобщава Euronews.
Регионалната обществена телевизия RBB и местен ежедневник съобщиха, че е била вдигната тревога в гимназия в град Гозен-Ной Цитау, която е в непосредствена близост до германската столица.
Вестникът Märkische Allgemeine съобщи, че е арестуван мъж на 19 години, който е заподозрян. Той е бивш приятел на жертвата.
В статията се посочва, че 30-годишният мъж е загинал, докато се е опитал да се помогне, без да се уточнява дали е било използвано оръжие или дали има други ранени.
Zwei Tote nach Messerangriff an Privatschule in Brandenburg— Hartwig (@Hartwig125393) August 27, 2026
An einer Privatschule in Gosen-Neu Zittau wurden am Donnerstagnachmittag eine 18-jährige Schülerin und ein 30-jähriger Mann getötet, der versuchte den Angreifer aufzuhalten. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde… pic.twitter.com/QfRpO3EWmV