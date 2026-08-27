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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23462311 www.24chasa.bg

Двама загинаха при нападение в училище край Берлин

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КАДЪР: Екс/@AlertesNewsFR24

Заподозреният е бивш на ученичката

Двама души са загинали при нападение в училище близо до Берлин, съобщиха местните медии в четвъртък. Жертвите са 18-годишна ученичка и 30-годишен мъж, съобщава Euronews. 

Регионалната обществена телевизия RBB и местен ежедневник съобщиха, че е била вдигната тревога в гимназия в град Гозен-Ной Цитау, която е в непосредствена близост до германската столица.

Вестникът Märkische Allgemeine съобщи, че е арестуван мъж на 19 години, който е заподозрян. Той е бивш приятел на жертвата.

В статията се посочва, че 30-годишният мъж е загинал, докато се е опитал да се помогне, без да се уточнява дали е било използвано оръжие или дали има други ранени.

КАДЪР: Екс/@AlertesNewsFR24

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