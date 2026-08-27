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Зеленски пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

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Молдовският президент Мая Санду посреща гостите. Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова.

 На 27 август през 1991 г.  парламентът приема Декларацията за независимост от СССР, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава.

Молдовският президент Мая Санду посрещна в сградата на президентството своя украински колега. Заедно с румънския президент Никушор Дан, който пристигна по-рано днес, те ще проведат тристранна среща. 

Санду и Дан присъстваха по-рано днес на военен парад, в който участваха повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника, съобщи БТА.

По-рано днес Мая Санду, както и председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан, поднесоха цветя пред паметника на Щефан Велики в Кишинев по повод отбелязването на 35-годишнината от независимостта на Молдова. Цветя поднесе и българският посланик в Молдова Мая Добрева.

Страната сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да подготвят страната за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".

Молдовският президент Мая Санду посреща гостите. Снимка: Ройтерс

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