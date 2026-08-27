Зеленски пристигна в Кишинев за 35-ата годишнина от независимостта на Молдова

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Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Кишинев за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Молдова.

На 27 август през 1991 г. парламентът приема Декларацията за независимост от СССР, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава.

Молдовският президент Мая Санду посрещна в сградата на президентството своя украински колега. Заедно с румънския президент Никушор Дан, който пристигна по-рано днес, те ще проведат тристранна среща.

Санду и Дан присъстваха по-рано днес на военен парад, в който участваха повече от 2000 военнослужещи и над 100 единици военна техника, съобщи БТА.

По-рано днес Мая Санду, както и председателят на парламента Игор Гросу и премиерът Василе Тофан, поднесоха цветя пред паметника на Щефан Велики в Кишинев по повод отбелязването на 35-годишнината от независимостта на Молдова. Цветя поднесе и българският посланик в Молдова Мая Добрева.

Страната сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да подготвят страната за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".