Кремъл определи като "приказки за сплашване" информациите, че шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада страни от НАТО. Джон Ратклиф кацна изненадващо в Москва, което пореди множество спекулации каква е била целта на визитата.

„Разбира се, тези твърдения нямат нищо общо с реалността", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти днес. Той каза, че Москва предпочита да постигне целите си по мирен път, но „специалната военна операция" ще продължи, за да защити интересите на Русия и да гарантира нейната сигурност.

Песков обвини Запада и в агресивно поведение. „Тази агресия идва от европейските държави", каза той, като определи твърденията за обратното като „обикновени измислици на медиите", съобщи БТА.

Преди руското нахлуване в съседна Украйна представителите на Москва също отхвърляха информациите в западните медии за подготовка за война като „приказки за сплашване",.

Оттогава Украйна получи значителна подкрепа от западните държави за отбраната си.

„Уолстрийт джърнъл" и „Политико", позовавайки се на неназовани източници, съобщиха вчера, че по време на посещението си в Москва във вторник Ратклиф е предупредил Русия да не напада съюзници от НАТО. За съдържанието на разговорите му се знае малко.

Според „Политико" директорът на ЦРУ е предупредил Русия да не предприема ескалация, особено по отношение на източните партньори на НАТО в балтийските държави, а също така е призовал Кремъл да намали военната и финансовата си подкрепа за Иран.

Посещението на Ратклиф привлече особено внимание в балтийските държави защото се смята, че той е летял до Москва през латвийската столица Рига. Маршрутът на американския военен транспортен самолет, с който се предполага, че е пътувал, е можел да бъде проследен чрез сайтове за проследяване на полети, но никой в Рига не пожела да коментира полета.

Представители на правителствата на Естония, Латвия и Литва подчертаха, че нивото и оценката на военната заплаха не са се променили. „Рискът от пряко руско нахлуване в момента е нисък", написа латвийският президент Едгарс Ринкевичс във Фейсбук. „Все още не са изключени обаче различни саботажи, кибератаки и хибридни операции."

Подобни изявления направиха и представители на Естония и Литва.

По-рано днес ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че се е срещнал с Ратклиф, но не даде подробности за съдържанието на разговора. По информация на руските информационни агенции той е заявил, че са обсъдили въпроси от компетенциите на разузнавателните служби.

Наришкин определи срещата като „работен формат" и каза, че в нея няма нищо необичайно, като добави, че редовно провежда подобни разговори с ръководители на разузнавателни служби от други държави – лично или онлайн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди посещението на Ратклиф по време на радиопредаването на консервативния водещ Глен Бек, но отрече то да е било свързано с евентуално руско нападение срещу НАТО или с конфликта в Иран. Според Тръмп посещението е било „полурутинно". Той добави: „Бихме искали да видим края на войната в Украйна".

Песков потвърди, че Ратклиф е дошъл в Москва за разговори „между разузнавателните служби", но подчерта, че не се е срещал с Путин.

Вероятно това е било първото посещение на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ. Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия беше през 2021 г., когато тогавашният директор Уилям Бърнс замина за Москва и се срещна с Путин.

Бърнс беше изпратен от тогавашния американски президент Джо Байдън, за да помогне за предотвратяване на ескалация на конфликта в Украйна. Въпреки това през февруари 2022 г. Путин започна пълномащабната руска инвазия в Украйна.