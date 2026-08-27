Ад отвъд въображението - ледник отприщи кално цунами, хиляди жертви (Обзор)

Новообразувано езеро след свлачище заплашва с втори потоп опустошените райони
“Беше огромна лавина от кал и тиня, която идваше право към нас. С приближаването си тя се издигаше все по-високо и по-високо. Когато удари дома ми, се опитах да хвана съпругата си за ръката и да я изведа на терасата, но тя беше отнесена от калта. Четири или пет часа по-късно хеликоптер дойде да ме спаси.
Жена ми остана под тоновете кал. Вече я няма”
Това разказа 68-годишният Кешав Барал, който е от онези, които по чудо оцеляха след опустошителното наводнение, което удари районите Расува и Нувакот по границата между Непал и китайската провинция Тибет в сряда. Непалските власти описаха бедствието като опустошение отвъд въображението.
На смразяващи кръвта кадри можеше да се види как огромна маса от пръст, вода и отломки буквално изтрива от картата цели селища в северните части на планинската страна, оставяйки след себе си смърт и разруха. На места прииждащата вода е достигала височина 187 метра.
След бедствието са в неизвестност поне 1500 души, по-голямата част от които туристи. Сред изчезналите са 142-ма индийци, 34-ма австралийци и граждани на Малайзия, Холандия, Португалия, Южна Африка, Южна Корея, Великобритания и САЩ.
Първоначално беше съобщено и за
изчезнал български гражданин,
включен в списък на непалския Борд по туризъм. След запитване на “24 часа” до нашето Министерство на външните работи стана ясно, че става дума за българка, която е в безопасност, но е изгубила личните си документи и се е обърнала за съдействие към посолството ни в индийската столица Ню Делхи. От Борда по туризъм на Непал впоследствие потвърдили, че именно тя е била включена сред изчезналите чуждестранни граждани и вече може да бъде извадена от списъка. По-късно се появи информация за друг изчезнал българин, но в Тибет.
Броят на загиналите продължава да расте. Потвърдени са поне 353 смъртни случая. Властите в Непал създадоха специален сайт, за да могат семействата да разпознаят своите близки. В интернет страницата са качени подробни изображения на телата и информация къде са намерени за по-лесна идентификация.
Бедствието може да е било предизвикано от срутването на огромен ледник на близо 5 хил. метра надморска височина от непалската страна на граничния регион.
Ледената лавина повлякла със себе си множество отломки, които са запушили потока на река Ленде. Практически са направили естествен бент, който след това се е пропукал и е образувал цунами, което се е вляло в потока на р. Бхоте Коши и е залял селищата по границата между Китай и Непал.
В четвъртък Пекин предупреди, че бедствието може да се повтори. Свлачище е запушило място, където реките Цогял и Пурпуцянзанбу се сливат. Това е образувало езеро от непалската страна по границата, което заплашва да прелее и да залее отново местата, които бяха засегнати от бедствието в сряда.
Непалският премиер Балендра Шах
призова народа към единство и търпение
“Правителството поема пълна отговорност за спасителните операции, лечението на ранените и храната и подслона на тези, които са останали без домове. В моменти на такова бедствие всички ние трябва да бъдем единни”, заяви той.
Хората, които са останали без домовете си, са десетки хиляди. Населението само на региона Расува, който е най-засегнат, наброява 50 хил. души. Спасителните екипи все още изпитват затруднения да ги достигнат, тъй като много селища са покрити с дълбок слой мека тиня, която пречи на тежката техника да се придвижи. През следващите няколко дни се очакват поройни дъждове, които допълнително биха затруднили спасителните операции.