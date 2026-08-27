Ад отвъд въображението - ледник отприщи кално цунами, хиляди жертви (Обзор)

Новообразувано езеро след свлачище заплашва с втори потоп опустошените райони

“Беше огромна лавина от кал и тиня, която идваше право към нас. С приближаването си тя се издигаше все по-високо и по-високо. Когато удари дома ми, се опитах да хвана съпругата си за ръката и да я изведа на терасата, но тя беше отнесена от калта. Четири или пет часа по-късно хеликоптер дойде да ме спаси.

Жена ми остана под тоновете кал. Вече я няма”

Това разказа 68-годишният Кешав Барал, който е от онези, които по чудо оцеляха след опустошителното наводнение, което удари районите Расува и Нувакот по границата между Непал и китайската провинция Тибет в сряда. Непалските власти описаха бедствието като опустошение отвъд въображението.

На смразяващи кръвта кадри можеше да се види как огромна маса от пръст, вода и отломки буквално изтрива от картата цели селища в северните части на планинската страна, оставяйки след себе си смърт и разруха. На места прииждащата вода е достигала височина 187 метра.

След бедствието са в неизвестност поне 1500 души, по-голямата част от които туристи. Сред изчезналите са 142-ма индийци, 34-ма австралийци и граждани на Малайзия, Холандия, Португалия, Южна Африка, Южна Корея, Великобритания и САЩ.

Първоначално беше съобщено и за

изчезнал български гражданин,

включен в списък на непалския Борд по туризъм. След запитване на “24 часа” до нашето Министерство на външните работи стана ясно, че става дума за българка, която е в безопасност, но е изгубила личните си документи и се е обърнала за съдействие към посолството ни в индийската столица Ню Делхи. От Борда по туризъм на Непал впоследствие потвърдили, че именно тя е била включена сред изчезналите чуждестранни граждани и вече може да бъде извадена от списъка. По-късно се появи информация за друг изчезнал българин, но в Тибет.

Броят на загиналите продължава да расте. Потвърдени са поне 353 смъртни случая. Властите в Непал създадоха специален сайт, за да могат семействата да разпознаят своите близки. В интернет страницата са качени подробни изображения на телата и информация къде са намерени за по-лесна идентификация.

Бедствието може да е било предизвикано от срутването на огромен ледник на близо 5 хил. метра надморска височина от непалската страна на граничния регион.

Непалска жена плаче, докато чака новини за местонахождението на изчезнал роднина след бедствието. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ледената лавина повлякла със себе си множество отломки, които са запушили потока на река Ленде. Практически са направили естествен бент, който след това се е пропукал и е образувал цунами, което се е вляло в потока на р. Бхоте Коши и е залял селищата по границата между Китай и Непал.

В четвъртък Пекин предупреди, че бедствието може да се повтори. Свлачище е запушило място, където реките Цогял и Пурпуцянзанбу се сливат. Това е образувало езеро от непалската страна по границата, което заплашва да прелее и да залее отново местата, които бяха засегнати от бедствието в сряда.

Непалският премиер Балендра Шах

призова народа към единство и търпение

“Правителството поема пълна отговорност за спасителните операции, лечението на ранените и храната и подслона на тези, които са останали без домове. В моменти на такова бедствие всички ние трябва да бъдем единни”, заяви той.

Хората, които са останали без домовете си, са десетки хиляди. Населението само на региона Расува, който е най-засегнат, наброява 50 хил. души. Спасителните екипи все още изпитват затруднения да ги достигнат, тъй като много селища са покрити с дълбок слой мека тиня, която пречи на тежката техника да се придвижи. През следващите няколко дни се очакват поройни дъждове, които допълнително биха затруднили спасителните операции.