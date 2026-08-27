За трети път предупредиха хората в Тулча: Може да падат дронове

Населението, живеещо в северната част на румънския окръг Тулча, получи днес около 18:45 ч. ново съобщение по системата Ро-Алърт (RO-ALERT), с което беше предупредено за възможно падане на дронове или на отломки от тях на фона на войната в Украйна, предаде агенция Аджерпрес.

В съобщението властите призовават населението да запази спокойствие и да се укрие на безопасни места през следващите 90 минути, пише БТА.

Това е третото съобщение за извънредна опасност, получено днес от населението на Тулча, след предупреждения в 6:45 ч. и 10:18 ч., отбелязва агенцията.

Броят на съобщенията по системата Ро-Алърт (RO-ALERT), изпратени от началото на тази година до населението на окръг Тулча на фона на започналата от Русия война в Украйна, е надхвърлил броя на съобщенията за извънредна опасност, изпратени по същата причина за период от две години - през 2023 г. и 2025 г., отбелязва Аджерпрес.