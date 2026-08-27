Спряха два реактора на френска атомна централа заради медузи

Най-голямата атомна централа във Франция – АЕЦ „Гравелин“, отново спря два от реакторите си заради нашествие на медузи. Това съобщи днес ДПА, цитирайки говорителка на компанията оператор на централата Е Де Еф (EDF – Electricité de France).

Два от шестте блока на АЕЦ „Гравелин“, която се намира на брега на Северно море, са били напълно спрени като предпазна мярка, за да „се гарантира, че ситуацията няма да окаже каквото и да е въздействие върху безопасността на съоръженията“, заяви говорителката, отбелязвайки наличието на над 200 метрични тона медузи, които са се появили във водите около централата снощи.

Е Де Еф уточни, че медузите се появяват в района на филтърните системи на помпената станция за морска вода.

Вследствие на това в момента нито един реактор не работи на пълна мощност. Два блока работят с намалена мощност, а останалите два също са спрени, отчасти заради техническа проверка.

Пасажи от медузи нарушиха работата на централата в средата на август, както се случи и през същия месец на 2025 г., пише БТ

АЕЦ „Гравелин“ е инсталирала системи за наблюдение, за да открива и управлява на ранен етап мащабни струпвания на медузи, добавиха от Е Де Еф.

Говорителката на държавната компания обясни, че подкрепа за тази инициатива е била оказана, наред с други, от френската организация за устойчиво и отговорно риболовство „Франс Пеш Дюрабл е Респонсабл“ (France Pêche Durable et Responsable). Седем лодки работят денонощно в близост до атомната електроцентрала, за да улавят медузите и след това да ги освобождават далеч в морето.

Говорителката каза, че все още не е възможно да се коментират причините за струпването на медузи, както и че няма риск за електроенергийната мрежа.

АЕЦ „Гравелин“ е една от почти 20-те атомни електроцентрали във Франция. Централата се намира на северното френско крайбрежие, приблизително на половината път между Кале и Дюнкерк.