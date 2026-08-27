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Жена загина, а няколко са ранени при израелска атака в Ливан

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СНИМКА: Ройтерс (Кадърът е илюстративен)

Жена загина, а няколко души са ранени при израелски удар в Южен Ливан, съобщиха ливански държавни медии, предаде ДПА.

Ливанската информационна агенция ННА съобщи, че ударът е бил нанесен по град Араб Салим в района на Набатие, но не уточни колко са ранените.

В района около Набатие са били нанесени най-малко 10 израелски удара, казаха представители на ливанските служби за сигурност.

Според израелските военни през нощта подкрепяното от Иран ливанско въоръжено движение „Хизбула“ е използвало два дрона с експлозиви срещу израелски военнослужещи в Южен Ливан. Израел заяви, че последвалите удари са били в отговор на нападението.

Първоначално израелските сили не съобщиха за жертви в Ливан. „Хизбула“ не е коментирала по случая.

Въпреки постигнатото споразумение за прекратяване на огъня Израел и „Хизбула“ продължават да се обвиняват взаимно в нарушаване му. Израелски военнослужещи остават разположени в Южен Ливан и почти ежедневно нанасят удари, които редовно водят до жертви, пише БТА.

Съгласно последното рамково споразумение израелските сили трябва да се изтеглят от Южен Ливан, а ливанската армия трябва да разоръжи „Хизбула“. Нито една от двете разпоредби все още не е изпълнена.

 

СНИМКА: Ройтерс (Кадърът е илюстративен)

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