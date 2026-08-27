Върнаха на собственика й раница, изгубена в ледник преди 63 г.

Планински водач в Австрия откри раница, изгубена преди 63 години от германски алпинист при падане в ледникова цепнатина, а полицията е успяла да установи собственика, който днес е на 86 години, предаде „Кронен цайтунг“.

Раницата е открита през юли на около 2950 метра надморска височина в района на ледника Зулцталфернер в Тирол. Около нея били разпръснати стар фотоапарат, пикели и други вещи. Вътре имало ръкописни бележки и банкови документи, по които полицията успяла да установи собственика на име Алфред Ротфишер.

През август 1963 г., когато бил на 23 години, Ротфишер паднал в дълбока около осем метра ледникова цепнатина. Той успял да се измъкне, но изхвърлил раницата си, за да намали тежестта, която го дърпала надолу. Тогава той съобщил в полицията за изгубените си вещи.

Според австрийската полиция ледникът вероятно е съхранил раницата и съдържанието ѝ в продължение на десетилетия. С отдръпването на леда вещите постепенно са се оказали отново на повърхността, където били забелязани от планинския водач, пише БТА.

След като самоличността на собственика била установена, полицията се свързала със семейството му. Синът му получил вещите и ги предал на 86-годишния Ротфишер в Германия.

За възрастния алпинист находката се оказала неочаквано завръщане към опасното преживяване от младостта му. Сред откритите предмети били вещи, които той не е виждал от повече от шест десетилетия, пише още „Кронен цайтунг“.