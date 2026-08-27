ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България удари и Турция на европейската квалификац...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23463011 www.24chasa.bg

Върнаха на собственика й раница, изгубена в ледник преди 63 г.

2736
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
За възрастния алпинист находката се оказала неочаквано завръщане към опасното преживяване от младостта му СНИМКА: Pixabay

Планински водач в Австрия откри раница, изгубена преди 63 години от германски алпинист при падане в ледникова цепнатина, а полицията е успяла да установи собственика, който днес е на 86 години, предаде „Кронен цайтунг“.

Раницата е открита през юли на около 2950 метра надморска височина в района на ледника Зулцталфернер в Тирол. Около нея били разпръснати стар фотоапарат, пикели и други вещи. Вътре имало ръкописни бележки и банкови документи, по които полицията успяла да установи собственика на име Алфред Ротфишер.

През август 1963 г., когато бил на 23 години, Ротфишер паднал в дълбока около осем метра ледникова цепнатина. Той успял да се измъкне, но изхвърлил раницата си, за да намали тежестта, която го дърпала надолу. Тогава той съобщил в полицията за изгубените си вещи.

Според австрийската полиция ледникът вероятно е съхранил раницата и съдържанието ѝ в продължение на десетилетия. С отдръпването на леда вещите постепенно са се оказали отново на повърхността, където били забелязани от планинския водач, пише БТА. 

След като самоличността на собственика била установена, полицията се свързала със семейството му. Синът му получил вещите и ги предал на 86-годишния Ротфишер в Германия.

За възрастния алпинист находката се оказала неочаквано завръщане към опасното преживяване от младостта му. Сред откритите предмети били вещи, които той не е виждал от повече от шест десетилетия, пише още „Кронен цайтунг“.

За възрастния алпинист находката се оказала неочаквано завръщане към опасното преживяване от младостта му СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем