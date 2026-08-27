Гутериш: Солидарни сме с жертвите на Ратко Младич

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес подкрепата си за жертвите на престъпленията, извършени от бившия военен командир на босненските сърби Ратко Младич, който почина днес, докато изтърпяваше доживотна присъда в затвора в Хага, предаде АФП.

Ръководителят на ООН „изразява солидарност с жертвите, оцелелите и техните семейства, пострадали от престъпленията, за които г-н Младич беше признат за виновен“, заяви неговият говорител в изявление.

Осъденият на доживотен затвор бивш командир на босненските сърби генерал Ратко Младич, известен с прозвището Касапина от Сребреница, почина днес на 84-годишна възраст, само няколко часа след като председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли поредното искане на защитата му за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини, съобщиха местни и световни медии.

Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.

През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му, като той бе признат за виновен за геноцид над около 8000 босненци в Сребреница през юли 1995 г., терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

Кончината на Младич се приема по различен начин в пространството на бивша Югославия.

Мунира Субашич от групата „Майките на Сребреница“ заяви, че изпитва смесени чувства по повод смъртта на Младич и изрази съжаление, че престъпленията му все още се отричат от много босненски сърби, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес почина голям военнопрестъпник, престъпникът на Балканите“, каза Субашич. Но докато майките на жертвите „все още носят болката в душите си“ 31 години по-късно, „ние все още слушаме отричания, все още слушаме как Ратко Младич е бил герой за сърбите“, каза тя.

„Съжалявам, че той почина и че не страда още малко, че не изчака още и не сънува очите на нашите деца“, каза тя.

Жителите на Пале - бастионът на босненските сърби непосредствено край Сараево, скърбят за Младич, съобщава Ройтерс.

„Той беше убит там, в онези подземия“, каза Янко Шеслия, бивш босненски сръбски войник. „Съжалявам за генерал Младич, той беше почтен човек, почтен войник и командир“, посочи той.

Младич е роден на 12 март 1942 г. в малкото босненско Божановичи, в хълмист район на 40 километра южно от Сараево. Подобно на други участници в югославския конфликт, той възприема национализма под влияние на съдбата на семейството си през Втората световна война – баща му е убит от хървати, припомня Ройтерс.

Офицер от комунистическата епоха, Младич застава на страната на сърбите, когато Югославия се разпада в резултат на войната. Първоначално той ръководи сръбското въстание в Хърватия, а след това поема командването на армията на босненските сърби, подкрепяна от Сърбия и тогавашния президент Слободан Милошевич, който също умира в ареста на Хагския трибунал през 2006 г., докато е съден за геноцид.

Ратко Младич е известен с обсебеността си от историята на своя народ. Той възприема войната в Босна като възможност за отмъщение за някогашната 500-годишна османска окупация на Сърбия. Често нарича босненските мюсюлмани „турци“ и се хвали с отмъщението, когато войските му превземат защитената от ООН зона Сребреница през 1995 г., припомня Ройтерс.

Сребреница, обявена от ООН за „безопасна зона“ за мюсюлманите, в крайна сметка е превзета от сърбите, които отделят мъжете и момчетата, принуждават ги да се съблекат, убиват ги и с булдозери преместват телата им в масови гробове по време на жестока кампания, продължила повече от седмица.

Оцелелите от Сребреница казват, че един образ завинаги ще остане запечатан в съзнанието им: Младич раздава бонбони на мюсюлмански деца, събрани на градския площад, и ги уверява, че всичко ще бъде наред – дори погалва едно от децата по главата.

Мнозина в пространството на бивша Югославия възприемат Младич като патриот, борещ се за създаването на единна общосръбска държава.

Сръбският официоз в. „Политика“ публикува днес некролог за Ратко Младич, в който той е представен като "национален герой, защитник на сръбския народ и вечен символ на Република Сръбска".

Елизабет Евънсън, директор по международното правосъдие в „Хюман райтс уоч“, заяви, че смъртта на Младич е „напомняне за продължаващата необходимост от правосъдие, истина и обезщетения на Западните Балкани“, съобщава още Ройтерс.

„Пълната отговорност за подобни ужасни престъпления, в Босна и на други места, изисква ангажимент на правителствата към правосъдието дори десетилетия след самите събития“, се казва в нейно изявление, цитирано от агенцията.