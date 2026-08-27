Представители на Федералния резерв са загрижени за инфлацията в САЩ

Трима високопоставени представители на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ изразиха днес опасения относно инфлацията. Редица централни банкери от цял свят се събраха в Джаксън Хоул, щата Уайоминг, за годишния икономически симпозиум, който е обект на засилено внимание, съобщи Ройтерс.

Инфлацията „все още е упорита и устойчива и трябва да продължим да търсим начини да я преодолеем“ и да я върнем до целта от 2 процента, заяви управителят на регионалното подразделения на УФР в Канзас Джефри Шмид пред Си Ен Би Си в кулоарите на конференцията.

Той отбеляза, че настоящият основен лихвен процент на централната банка на САЩ, който беше оставен в диапазона 3,50-3,75 процента на заседанието по паричната политика в края на юли, не изглежда да е рестриктивен. „Не знам какво точно ограничаваме в момента с лихвената политика, която прилагаме“, каза Шмид.

Въпреки че Шмид подкрепи решението на Федералния комитет за отворени пазари (FOMC) да остави лихвите на достигнатите нива през юли, по-късно той подкрепи повишаването на лихвите, за да се върне инфлацията към целевото равнище.

Въпреки това, попитан за перспективите за повишаване на лихвите на заседанието на УФР през септември, Шмид отговори: „Мисля, че ни е нужна още малко информация. Това, което се опитвам да разбера, е каква е ролята на търсенето като движеща сила както за растежа, така и за инфлацията“.

Междувременно управителката на подразделения на УФР в Кливланд Бет Хамак също изрази загриженост относно инфлацията и потвърди готовността си да предприеме мерки, за да върне ценовия натиск в нормални граници.

„Не искам да правя предварителни заключения, но считам, че сега е моментът да се действа“, заяви Хамак за Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

Тя беше сред тримата представители на УФР, които гласуваха против лихвената пауза миналия месец и в подкрепа на повишение на ставките.

По думите й инфлацията в САЩ е над целевото равнище от повече от пет години и в момента паричната политика не ограничава икономиката с цел намаляване на ценовия натиск.

Хамак заяви още, че все по-често получава информация от свои познати, които са загрижени за инфлацията, и се опасява, че колкото по-дълго продължава тази тенденция, толкова по-голям е рискът за доверието в централната банка.

„Започваме да забелязваме, че част от това инфлационно мислене“ се вкоренява в икономиката. „Не мисля, че сме стигнали дотам, но искам да се уверя, че ще избегнем това“, каза Хамак.

Управителят на подразделения на УФР в Чикаго Остин Гулсби посочи днес, че най-големият му страх в краткосрочен план продължава да бъде, че инфлацията не е под контрол.

„Всички трябва да бъдат нащрек“, каза Гулсби в подкаста „Бърза реакция“ (Rapid Response).

„Чуваме много за достъпността на цените и е добре да бъдем внимателни, защото ако инфлацията започне да се покачва отново, ще бъде много трудно да се отървем от нея“, смята той.

Гулсби отбеляза, че повишенията на енергийните цени, свързани с войната в Иран, и постоянните колебания в митническата политика на администрацията на президента Доналд Тръмп също са повод за загриженост, тъй като засягат домакинствата в момент на неприемливо висока инфлация.

Съществува опасност обществеността да започне да смята, че ценовият натиск над целевото равнище няма да отшуми, предупреди ръководителят на клона на УФР в Чикаго.

Той обаче отбеляза и че тенденцията при инфлацията през последните три месеца „не изглежда ужасно“. Попитан за прогнозата си за лихвените проценти, Гулсби заяви, че основният лихвен процент на УФР би могъл да бъде понижен с течение на времето, ако има данни, че инфлацията се връща към целта от 2 процента.

Ръководителите на регионалните банки на УФР се изказаха ден след като правителството съобщи, че индексът на цените на личните потребителски разходи – основният инфлационен показател, следен от централната банка – е достигнал 3,7 процента през юли на годишна база, което съответства на нивото от юни, но е по-ниско от регистрираното за май увеличение с 4,1 процента.

На този фон се очаква утре президентът на УФР Кевин Уорш да произнесе реч в Джаксън Хоул, като мнозина се надяват, че ще разкрие насоки за перспективите пред паричната политика на институцията.