Трима загинаха при удари на Израел в Газа

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Израелски удари убиха днес най-малко трима палестинци в ивицата Газа, съобщиха местни здравни служители, цитирани от Ройтерс.

Медици казаха, че един човек е загинал при израелски въздушен удар близо до град Карара в южната част на ивицата Газа, а друг удар е отнел живота на мъж в дома му в бежански лагер в град Газа.

Още един удар - по град Газа - по-късно през деня уби шофьор в колата му, казаха здравните власти.

Израелската армия засега не е коментирала нито един от трите случая, съобщава БТА.

Постигнатото с посредничеството на САЩ миналия октомври прекратяване на огъня спря големите боеве в палестинския анклав, но не сложи край на израелските удари, за които Израел казва, че са насочени главно срещу заподозрени членове на "Хамас" и други ислямистки групировки.

"Хамас" обвинява Израел в нарушаване на примирието и подкопаване на усилията за прилагане на по-широк план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, предвиждащ изтегляне на израелските сили от палестинската територия и разоръжаване на "Хамас".

Повече от 1300 палестинци бяха убити в Газа от началото на примирието през октомври миналата година, съобщават местните здравни власти. Според израелската армия за същия период там са загинали четирима нейни войници, отбелязва Ройтерс.