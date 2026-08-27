Земетресение с магнитуд 5 удари Тибет

Земетресение с магнитуд 5 разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет, съобщи Германският научноизследователски център по геонауки (Ге Еф Цет), цитиран от Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина от 10 км, в Северен Тибет, посочва Ге Еф Цет.

Епицентърът се намира на няколкостотин километра от районите в Непал и Китай, пострадали от опустошителното наводнение вчера, взело стотици жертви и станало причина над 1000 души все още да бъдат в неизвестност.

Китайският център по сеизмология също съобщава за земен трус в Нагчу, Тибет, с магнитуд 4,7, предаде държавната осведомителна агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Китай задейства Четвърта степен на плана си за реакция при наводнения в Тибет, поради риск от преливане на бариерно езеро, добави Синхуа.

Китайското Министерство на водните ресурси нареди на местните власти да наблюдават бариерното езеро и валежната обстановка и да изпратят експертен екип в окръг Гийронг, посочи Синхуа.

В Тибет все още се издирва нашенец.

Първо за български гражданин в неизвестност съобщиха непалските власти. Впоследствие от МВнР обявиха, че жената е открита в безопасност, но е с изгубени документи за самоличност. Тя е била с чуждестранна група туристи и се е спасила на косъм от невероятната стихия, която заличи цели градове и села в Хималаите.

Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8:37 часа местно време парче от ледник с ширина 800 метра се е откъснало на височина над 5100 метра в Хималаите и се е срутило в долината на националния парк Лангтанг. Това предизвиква лавина от лед, камъни и вода, която помита всичко по пътя си. Срутването е било с такава помощ, че първоначално бе обявено за земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер. Впоследствие геолозите обърнаха причинно-следствената връзка и съобщиха, че трусът е бил предизвикан от срутване на ледника и е бил с магнитуд 5,2 по Рихтер.

Кадрите от наводнението са апокалиптични, а очевидци разказват, че са заличени всякакви следи от човешка цивилизация. Засегнати са долините на три реки в граничния район, който е и много популярен сред туристите. Август е много натоварен месец за туризма в Тибет и Непал. Много индийци правят традиционните поклонения до свещения за индуизма връх Кайлаш в западната част на Тибет. По време на потопа в самия граничен пункт е имало най-малко 77 човека от голяма индийска туристическа група, пише "Сега".