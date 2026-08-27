Полша: Не искаме ядрени бойни глави на наша територия

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Полша не желае разполагането на ядрени бойни глави на своя територия, въпреки че подкрепя участието си в системата за ядрено възпиране на НАТО. Това заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски, цитиран от Ройтерс.

"Искам да съм ясен и категоричен. Полша не иска да има ядрени бойни глави на своя територия", каза Залевски пред журналисти в централата на НАТО в Брюксел в отговор на въпрос дали бъдещото американско военно присъствие в страната може да включва ядрен капацитет.

По думите му Варшава иска да участва в ядреното възпиране на НАТО, но това не означава разполагане на ядрени оръжия на полска територия.

Залевски заяви, че Полша е заинтересована от увеличаване на постоянното военно присъствие на САЩ на своя земя в рамките на започналия от Вашингтон преглед на разполагането на американските сили в Европа. Той припомни и изявленията на президента Доналд Тръмп относно възможността за изпращане на допълнителни американски военнослужещи в Полша.

САЩ започнаха шестмесечен преглед на разполагането на американските войски в Европа през юни. Според документ, видян от Ройтерс, до 6 ноември министърът на отбраната Пийт Хегсет трябва да получи най-малко четири варианта за бъдещото разполагане, значително преди крайния срок през декември.

„Разглеждаме решението на президента Тръмп като инструмент за подобряване на европейската сигурност, в съответствие с концепцията на Пентагона за НАТО 3.0", каза Залевски, цитиран от БТА.

Той подчерта, че според тази концепция европейските съюзници трябва да поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на Европа, докато САЩ запазват ключова роля в подкрепата за европейските въоръжени сили.

Залевски посочи като отправна точка обещанието на Тръмп за постоянно разполагане на още 5000 американски военнослужещи в Полша. Американският президент обяви намерението си през май, изненадвайки съюзниците от НАТО.