Тръмп: Имах добър разговор с Путин, няма да нападне НАТО

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Русия се държи доста добре по отношение на Ормузкия проток, заяви президентът на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп увери в разговор с журналисти в Белия дом, че руският му колега Владимир Путин "няма да нападне територията на НАТО", предадоха световните агенции.

"Имах добър разговор с него. Той няма да нападне територията на НАТО", каза американският лидер, цитиран от France 24.

По-рано днес Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието "Аксиос", че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил изпратен в Москва, за да предаде конкретно послание.

"Ратклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно", заяви американският президент.

Попитан относно информациите, че Ратклиф е отправил предупреждение към руснаците, Тръмп отговори: „Не искам да коментирам това, но те няма да атакуват."

Тръмп също така омаловажи необходимостта да се налагат санкции на Русия за търговията ѝ със съюзника ѝ Иран, след като администрацията му обяви „икономически Ден Д", насочен срещу Техеран, ако той откаже да отвори Ормузкия проток.

„Досега мисля, че Русия се е държала доста добре по отношение на Ормузкия проток", каза той.

Според данни от украинските разузнавателни служби Русия планира да мобилизира още 600 000 войници до следващата година.

По-рано днес Кремъл определи като "приказки за сплашване" информациите, че шефът на ЦРУ е предупредил Русия да не напада страни от НАТО. Джон Ратклиф кацна изненадващо в Москва, което породи множество спекулации каква е била целта на визитата.

Шефът на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че се е срещнал с Ратклиф, но не даде подробности за съдържанието на разговора.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е имало среща на Ратклиф с Путин, но руският държавен глава е бил информиран за разговорите.

"Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

Според изданието на този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че изненадващото пътуване на шефа на ЦРУ до Москва не е имало за цел да предупреди президента Владимир Путин да не "изпитва решимостта на НАТО" или "да не напада Англия". И определи визитата като полурутинна: "Може да излезе нещо от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война", посочи той.

Визитата идва в момент, когато Вашингтон и Москва поддържат активни двустранни контакти под ръководството на президента Тръмп. В началото на своя мандат той обеща да договори края на войната.

В Лондон пък се появиха опасения за предстояща руска атака. Експерти по сигурността са предупредили новия премиер Анди Бърнам да бъде подготвен за директен отговор от Путин заради подкрепата на кралството към Украйна.