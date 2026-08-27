Зеленски: Молдова, Румъния и Украйна са естествени съюзници

Молдова, Румъния и Украйна са естествени съюзници. Това заяви днес в Кишинев украинският президент Володимир Зеленски след среща с президентите на Молдова и Румъния – Мая Санду и Никушор Дан.

"Когато си съсед на Русия, трябва да си сътрудничиш възможно най-тясно с всички останали съседи, с всички останали свободни нации", посочи той.

"Това е ключова предпоставка за надеждна сигурност и в по-широк смисъл за развитие. За съжаление, нашите народи вече са били принудени да преживеят липсата на свобода и именно заради Москва това трябва да остане в миналото. Отсега нататък и завинаги ние трябва да защитим нашата независимост, нашата свобода и следователно способността ни да развиваме собствения си потенциал, да градим собствения си живот", каза той на съвместна пресконференция със Санду и Дан. Володимир Зеленски, Мая Санду и Никушор Дан СНИМКА: Ройтерс

Зеленски е в Молдова днес по повод 35-ата годишнина от независимостта на Молдова. Той подчерта, че Мая Санду също е присъствала на церемонията по отбелязването на независимостта на Украйна в Киев преди няколко дни.

"Много съм благодарен на народите на Молдова и Румъния, че ни подкрепят толкова искрено, че подкрепят Украйна и нашия народ по толкова искрен начин във време на такава война. Виждате какво донесе Русия в Украйна и заплахата, която тя представлява за всеки един от нейните съседи – само за последните 24 часа в Киев беше обявявана 11 пъти тревога за въздушно нападение заради дронове „Шахед“ и балистични ракети. В някои от нашите градове и общности въздушните тревоги и нападенията са практически постоянни", припомни Зеленски.

Той отбеляза, че на тристранната среща днес е била обсъдена съвместната си работа по енергетиката и инфраструктурата, свързваща трите страни и представляваща, по думите му, значителна част от икономическия потенциал и националната сигурност на Украйна.

"Особено ценим готовността за съвместна работа, за да осигурим солидарни коридори за износ в нашия регион, които да функционират с пълна мощност, въпреки опитите на Русия да блокира нашите пристанища и морската ни търговия. Молдова, Румъния и Украйна са естествени съюзници в логистиката, енергетиката и много други области, и е важно да надграждаме това. Това прави всички ни по-силни", посочи още украинският президент, цитиран от БТА.

По думите му Молдова и Украйна споделят една и съща цел – пълноправно членство в Европейския съюз. Той изрази благодарността си към Румъния, че подкрепя тези усилия.

"Определено ще бъдем заедно в Европейския съюз. И нека това бъде нашето основно пожелание за вас днес – успех по пътя на интеграцията (в ЕС) и конкретни резултати от нашите съвместни усилия за укрепване на сигурността и гарантиране на мира за нашите народи", завърши Зеленски.

Днес, 27 август, Молдова отбелязва 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава. Молдова сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да подготвят страната за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".