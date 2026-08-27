Румънският президент: Ще продължим да подкрепяме Украйна в тази несправедлива война

Румъния ще продължи да предоставя подкрепа на Украйна в тази много неравна и несправедлива война, заяви румънският президент Никушор Дан в Кишинев, където се срещна с молдовския президент Мая Санду и украинския президент Володимир Зеленски.

"Много се радвам да видя отново президента Зеленски и ще продължавам да осъждам агресията на Руската федерация срещу Украйна, както и да гарантирам, че нашата постоянна подкрепа ще бъде предоставяна на Украйна в тази много неравна и несправедлива война", каза Дан на пресконференция след тристранна среща със Санду и Зеленски по повод 35-годишнината от независимостта на Молдова.

Той подчерта, че Румъния и Молдова имат обща история, общ език, култура, традиции, общо наследство и това прави институционалните им отношения силни.

"Днес обсъждахме нашите съвместни проекти, съвместни инфраструктурни проекти, някои други съвместни проекти, например за енергийните връзки, културни проекти. Вероятно знаете, че тази сутрин посетих Кахул и съм много щастлив, че нашите отношения са изключително, изключително функционални в това отношение", посочи румънският президент, цитиран от БТА.

Той подчерта, че възможността за осигуряване на безопасността и стабилността на целия регион и е изключително важна за сигурността и стабилността на цяла Европа.

Днес, 27 август, Молдова отбелязва 35-ата годишнина от обявяването на независимостта си. През 1991 г. молдовският парламент приема Декларацията за независимост, с която Република Молдова утвърждава правото си да решава свободно собствената си съдба и да изгражда бъдещето си като суверенна държава. Молдова сега е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, а властите са си поставили за цел да я подготвят за членство до 2030 г. Честването на Деня на независимостта днес се състои под наслов "Независимостта ни обединява".