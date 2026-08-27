Москва критикува международния трибунал след смъртта на Ратко Младич

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Русия разкритикува Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали заради отказа да предостави медицинско освобождаване на бившия командващ босненските сръбски сили Ратко Младич. Неговата смърт бе обявена днес, предаде Франс прес.

Руското Външно министерство обвини Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и неговата организация приемник в липса на безпристрастност и в политически мотиви.

"Умишленото пренебрегване на основните правила за безпристрастност и справедливо отношение към осъдените в полза на политически мотиви завинаги ще остане гравирано в незавидното "наследство" на международния механизъм“, заяви Москва, цитирана от БТА.

По-рано днес бе съобщено, че 84-годишният бивш командир на босненските сърби Ратко Младич е починал в затвора в Хага.

Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му. Съдът го призна за виновен за геноцида над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследването и насилственото преместване на бошняци и хървати, терора над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 г. и оттогава беше под стража под надзора на Международния наказателен трибунал в Хага.

Председателят на Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали, Грасиела Гати Сантана, отхвърли молбата на генерал Ратко Младич за условно освобождаване по хуманитарни съображения, тъй като счете, че самото очакване на предстояща смърт не представлява автоматично основание за предсрочно освобождаване, се посочва в решение, публикувано днес от съда.