Откриха гробницата на Исус Христос

След години на търсене италиански археолози са открили древен обект, който съответства на библейското описание на мястото, където е бил погребан Исус Христос. Това сочи предварително проучване, публикувано в йерусалимското археологическо списание Liber Annuus.

„Намерихме доказателства за погребален комплекс", заяви водещата археоложка Франческа Романа Стасола от Римския университет „Ла Сапиенца" пред "Дейли мейл".

Изследователите са извършвали разкопки в храма „Възкресение Христово" в Йерусалим – римска църква от IV век, построена върху свято място, където според вярванията на много християни Христос е бил разпънат на кръст, погребан и след това възкръснал в неделята на Великден. Затова тя се е превърнала в център за религиозни поклонници от цял свят, привличайки около четири милиона посетители годишно.

По време на заключителните етапи на разкопките през 2025 г. екипът е открил необичаен ландшафт, който подсказва, че може би са попаднали на нещо важно, съобщава New York Post. Под църквата се намирали изоставена кариера, обработвани парцели земя, изсечени в скалата гробници и древна градина. В Евангелието от Йоан се описва: „На мястото, където беше разпънат Исус, имаше градина, а в градината – нова гробница, в която никой още не беше погребан."

Макар в гробницата да не е бил открит никой, изобилието от паралели все пак остава убедително.

Разкопките започнали три години по-рано по време на реставрация на пода.

В Йоан 19:20 се казва, че разпъването е станало близо до Ерусалим, докато в Евреи 13:12 се твърди, че то е станало извън градската порта - точното местоположение на кариерата по времето на Христос.

Части от кариерата са с дълбочина 20 фута и са били запълнени с пръст, което подсказва, че е служила за селскостопански цели.

Селскостопанската функция на обекта е потвърдена и от откриването на маслинови дървета и лози - вероятно същите растения, споменати в Йоан 19:41, които датират от времето на смъртта на Исус, за която се смята, че е настъпила около 33 г. сл. Хр.

„В Евангелието се споменава зелена площ между Голгота и гроба, и ние потвърдихме наличието на тези обработвани ниви", заяви Стасола пред Times of Israel.

Всъщност гробовете, изсечени директно в скалата, доказват, че това е било истинско гробище, и съответстват на описанията на Матей, Марко и Лука за гроба на Исус като изсечен в скалата.

Доказателствата надхвърлят простото съответствие с Библията. Една конкретна камера била затрупана от римска постройка, издигната по времето на император Адриан през II век.

Около 200 години по-късно строители, наети от Константин, разрушили римската постройка и разкопали мястото, за да разкрият гробницата, която след това отделили от останалите камери. Те дори я превърнали в самостоятелен християнски храм, където поклонниците можели да се събират и да се покланят.

Макар това да не доказва категорично, че това е гробницата на Исус, кампанията за нейното опазване подсказва, че знанието за това място е било предавано на ранните поколения християни.

„Истинското съкровище, което разкриваме, е историята на хората, които са превърнали това място в това, което е днес, като са изразявали вярата си тук", заяви Стасола пред „Таймс".

„Независимо дали някой вярва или не в историческата автентичност на Светия гроб, фактът, че поколения хора са вярвали в това, е обективен. Историята на това място е историята на Йерусалим и поне от определен момент нататък, е историята на поклонението пред Исус Христос", допълва археоложката.