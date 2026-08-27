Тръмп подписа заповедта: Езерото Онтарио вече е "езерото Америка" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка". Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции.

Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната. Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио, пише БТА.

Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата. СНИМКА: Ройтерс

Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.

През миналата година Тръмп подписа указ, с който смени името на Мексиканския залив на "Залив Америка".