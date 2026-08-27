Тръмп подписа заповедта: Езерото Онтарио вече е "езерото Америка" (Снимки)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка". Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции.
Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.
Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио, пише БТА.
Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата.
Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.
През миналата година Тръмп подписа указ, с който смени името на Мексиканския залив на "Залив Америка".