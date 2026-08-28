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469 са вече жертвите след наводненията между Непал и Китай

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Спасяват жена след наводнението в Непал СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите от масивните внезапни наводнения на границата между Непал и Китай се е увеличил до 469 души в Непал, съобщи полицията на планинската държава.

Спасителите продължават да издирват стотици хора, които все още остават в неизвестност в района на бедствието.

По-рано се съобщаваше, че броят на жертвите е 390 в Непал и трима в Тибетски автономен регион на Китай. Властите съобщиха и за над 1400 изчезнали от двете страни на границата след бедствието, започнало в сряда.

Стотици вече са спасени, съобщиха непалските власти, а десетки са получили медицинска помощ в столицата Катманду.

Изображенията показват разрушенията в силно засегнатия район Нувакот в Непал. Въздушни кадри показват също, че се е образувало и разширило езеро на границата между Китай и Непал, като властите предупреждават за възможно скъсване на язовирната стена, предава БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че наводнението е било ужасно за гледане, описвайки как „здрави, добре построени сгради са били унищожени като клечки за зъби".

В разговор с репортери в Овалния кабинет Тръмп заяви, че САЩ са разговаряли с непалските лидери и са предложили да предоставят „всичко, което пожелаят".

Спасяват жена след наводнението в Непал СНИМКА: Ройтерс

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